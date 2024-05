Fonte: Getty Images Vittoria di Svezia

L’Eurovision Song Contest è la manifestazione canora più importante d’Europa. Un rappresentante per ogni paese del vecchio continente e alcuni che provengono da oltre i confini dello stesso, come l’Australia e Israele, si esibiscono in una gara a colpi di musica, passi di danza e performance strabilianti. Si perché gli artisti che prendono parte alla manifestazione e, per il 2024, si sono esibiti sul palco della Malmö Arena per la manifestazione canora hanno deciso di presentare al pubblico non solo canzoni ma anche delle esibizioni sbalorditive.

A godersi dal vivo le performance della finale dell’edizione 2024 della kermesse canora anche un ospite molto speciale. Nel pubblico della Malmö Arena, infatti, si trovava anche la Principessa ereditaria Vittoria di Svezia. La testa coronata dal paese scandinavo ha anche lanciato un saluto all’inizio della manifestazione, come aveva già fatto un’altra Principessa molto amata in un’edizione del passato.

Vittoria di Svezia all’Eurovision, il messaggio che apre la finale

La Principessa Vittoria di Svezia è stata una delle protagoniste della serata conclusiva dell’Eurovision Song Contest 2024. La futura Regina del paese scandinavo, infatti, ha aperto la manifestazione canora direttamente dal palazzo reale. Il filmato riprendeva Vittoria di Svezia mentre camminava per i corridoi dell’edificio e, in seguito, mandava il suo messaggio di apertura e benvenuto: “È un grande onore darvi il benvenuto in Svezia. Spero che lo spettacolo vi piaccia”.

L’erede al trono scandinavo ha voluto augurare buona fortuna a tutti i cantanti in gara e, in seguito, è stata mostrata mentre si apprestava a godersi lo spettacolo in platea. Già in passato una Principessa aveva aperto la serata conclusiva della manifestazione canora. Era il 2023 e si trattava di Kate Middleton che ha aperto l’edizione inglese dell’Eurovision Song Contest 2024. La Principessa del Galles, in quell’occasione, aveva presentato al pubblico europeo un’esibizione al pianoforte, accompagnando i vincitori dell’edizione precedente: la Kalush Orchestra.

Kate Middleton, in quell’occasione, decise di vestirsi anche in azzurro, facendo un omaggio a uno dei colori della bandiera ucraina, patria della band con cui si stava esibendo.

Vittoria di Svezia, il dettaglio del look

La Principessa Vittoria di Svezia ha presenziato alla serata finale dell’Eurovision Song Contest 2024, ospitata proprio dal paese scandinavo. La testa coronata, oltre alla partecipazione nella platea della Malmö Arena ha deciso di aprire la manifestazione con un filmato. Per l’occasione Vittoria di Svezia ha indossato un completo elegante, composto da pantalone e giacca, completamente bianco. Sotto il capospalla, la Principessa ha abbinato anche una maglia in tinta in un tessuto leggero.

Il punto focale del look, però, erano i gioielli. Vittoria di Svezia ha scelto per la finale della kermesse canora una parure abbinata di perle, composta da orecchini e collana. La particolarità era data dalla forma a croce, che le diverse perle componevano negli orecchini, e dal pendente della collana che era una perla trafitta da un bastoncino in oro bianco.

La partecipazione della Principessa alla manifestazione musicale era già stata annunciata nel pomeriggio dalla casa reale svedese, affermando che la testa coronata non poteva mancare dal concorso musicale più importante al mondo, ospitato, quest’anno, proprio dalla Svezia.