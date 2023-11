Fonte: Getty Images Kate Middleton e Vittoria di Svezia

Kate Middleton e hanno degli ospiti d’eccezione per uno degli appuntamenti più glamour dell’anno, la Royal Variety Performance, al Royal Albert Hall. Con loro infatti ci saranno Vittoria di Svezia e suo marito Daniel. L’invito è arrivato all’indomani delle voci di un presunto tradimento del Principe svedese che pare abbiano fatto vacillare per un attimo il loro matrimonio.

Kate Middleton, look da sogno

Tutte le volte che Kate Middleton ha assistito alla Royal Variety Performance ha fatto sognare coi suoi abiti da sera. Indimenticabile il look verde glitterato, firmato Jenny Packham, che l’ha fatta apparire come una diva d’altri tempi nel 2021, l’ultima volta che vi ha assistito. E anche quest’anno ci si aspetta un outfit all’altezza.

Fonte: Getty Images

È probabile che Lady Middleton ci stupisca con creazioni di brand inconsueti per il suo guardaroba, dato che all’evento fi gala, più glamour che formale, può osare di più in fatto di stile, magari scoprendo le spalle o indossando abiti aderenti che ne risaltino la silhouette. In ogni caso, sarà sfarzoso quanto basta, anche perché non sarà l’unica Principessa della serata.

Vittoria e Daniele di Svezia al Royal Albert Hall per dimenticare il tradimento

Infatti, Buckingham Palace ha annunciato che William e Kate al Royal Albert Hall non vanno da soli, ma con loro ci sono anche Vittoria e Daniel di Svezia. Le due coppie si erano già incontrare nel 2018, quando gli allora Duchi di Cambridge erano andati a Stoccolma in visita di Stato. I quattro avevano dimostrato di essere molto ben assortiti e di aver trascorso insieme momenti piacevoli.

Esattamente quello che si propongono di fare nella serata di gala del 30 novembre. Anche perché questa uscita pubblica di Vittoria e Daniel di Svezia ha un profondo significato sia per la coppia destinata a salire al trono sia per la Monarchia svedese.

Infatti, qualche mese fa erano circolate voci che Daniel avesse tradito Vittoria e che il loro matrimonio, durato 13 anni, fosse ormai al capolinea. I rumors, per altro tutti senza fondamento, erano talmente insistenti che il Principe fu costretto a rilasciare un’intervista in tv per smentirli categoricamente, sostenendo che erano “voci meschine e false” che però hanno pesato sulla serenità della sua famiglia.

Ormai infatti l’ombra del dubbio si era insinuata e l’imbarazzo si era creato, qualcosa sembrava effettivamente essersi spezzato nella coppia. Poiché Vittoria è la Principessa ereditaria, un eventuale divorzio avrebbe potuto portare anche a una crisi della Corona. Ma i Principi hanno saputo gestire le difficoltà e non si sono persi nemmeno uno degli eventi fondamentali della Monarchia, compresi i festeggiamenti per i 50 anni di regno di Re Carl Gustaf.

Il fatto che Daniel e Vittoria si mostrino insieme in un appuntamento così prestigioso come la Royal Variety Performance, accanto a William e Kate, dimostra ancora di più che la coppia svedese è solida e che ha superato il problema “tradimento”, semmai ci sia stato effettivamente.

Lo spettacolo al Royal Albert Hall prevede l’esibizione di Cher e della pop star svedese Zara Larsson.