Victoria di Svezia, dalla presunta crisi alla complicità con Daniel: la favola continua

La loro storia d’amore ha fatto sognare tutti i romantici del mondo: quello tra Victoria di Svezia e Daniel Westling è sempre stato un matrimonio felice, desiderato con tutte le loro forze e difeso strenuamente. Poi, all’improvviso, le voci di crisi: per tutto il mese di febbraio si è parlato addirittura di divorzio. La coppia reale svedese ha smesso di far sognare? No, a quanto pare: nuove foto ci mostrano Victoria e Daniel più complici che mai.

Victoria di Svezia e Daniel Westling: il matrimonio

Nelle vene di Victoria scorre sangue reale mentre il principe Daniel, prima delle nozze, era semplicemente un personal trainer senza titoli. Victoria di Svezia e Daniel Westling hanno lottato per coronare il loro sogno d’amore: lei ha minacciato di rinunciare al trono, convincendo Re Carl Gustav ad accettare l’amato compagno – decisamente poco apprezzato a Corte. I due si sono finalmente sposati il 19 giugno 2010 e hanno dato alla luce Estelle, di 9 anni, e Oscar, di 5 anni. Una famiglia affiatata, sempre felice, che non ha mai mostrato difficoltà e cedimenti… almeno finché il gossip di una crisi insanabile ha iniziato a fare il giro del mondo.

Victoria di Svezia e Daniel Westling: la presunta crisi

A dare il via alle voci è stato il tabloid svedese Stop the press che ha dato notizia di presunti attriti nel matrimonio reale. Gli screzi sarebbero iniziati nel periodo di Natale e la conferma arriverebbe dai pochi impegni pubblici della coppia. Victoria e Daniel sono stati visti insieme solo a fine gennaio, per un evento, e poi il 17 febbraio, all’Opera. In quest’ultima occasione erano presente i genitori di lei, re Carl Gustav e la regina Silvia. I due hanno prontamente reagito, cercando di mettere fine a un pettegolezzo che andava gonfiandosi sempre di più nel corso delle settimane.

Così, la smentita è arrivata via social: una foto della coppia sorridente e una chiarissima didascalia. Victoria e Daniel hanno infatti scritto: “Abbiamo appreso che girano voci negative sulla nostra relazione sentimentale. Si stanno diffondendo le accuse di tradimento e di un eventuale divorzio. Di solito non commentiamo voci e speculazioni, ma, per proteggere la nostra famiglia, vogliamo chiarire una volta per tutte che le voci sono completamente infondate“.

La spiegazione dietro la diminuzione delle uscite pubbliche è più semplice del previsto: i due coniugi hanno infatti contratto il Covid per la seconda volta proprio in quel periodo, quindi si sono isolati fino a completa guarigione.

Victoria di Svezia e Daniel Westling: gli sguardi complici

I grandi, dolcissimi e tenerissimi sorrisi tra Victoria di Svezia e Daniel Westling sono stati più efficaci di qualsiasi comunicato stampa. Victoria di Svezia ha festeggiato il Princess’ Name Day con il consorte e i teneri pargoletti. La famigliola, in posa per i fotografi, è apparsa più serena e sorridente che mai: gli sguardi di complicità tra moglie e marito, continui e per nulla costruiti, sembrano rassicurare tutti. Lo spettro della crisi è ben lontano e l’amore regna ancora sovrano – in tutti i sensi possibili. Un bel lieto fine, come nella migliore delle favole moderne.