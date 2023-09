Estelle di Svezia “ruba” l’abito di gala a mamma Victoria: bellissima

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

La principessa Estelle di Svezia è stata la star della serata. Quest’anno è stato un anno di festeggiamenti per il Re Carlo Gustavo di Svezia, che ha raggiunto il traguardo dei cinque decenni sul trono. Le celebrazioni per questa importante data sono iniziate con un concerto tenuto al Palazzo di Drottningholm, dove ha partecipato la famiglia reale svedese al completo. Compresa la principessa ereditaria Estelle, che ha rubato la scena con un abito da gala mozzafiato.

Estelle di Svezia incanta tutti

L’abito di Estelle è stato un vero e proprio colpo di scena. Non è comune vedere giovani membri della famiglia reale indossare abiti da sera di questo calibro, ma la Principessa ha dimostrato una sicurezza straordinaria nel suo stile. Quello che ha reso questo look ancora più speciale è il fatto che l’abito appartiene alla madre Victoria, una scelta emozionante e simbolica.

Il vestito, appartenente alla linea Conscious di H&M, è realizzato in tessuto di tulle verde oliva. Con un collo alto, un corpino senza maniche, una vita segnata e una gonna lunga in stile ‘A’. L’abito è stato adattato alle misure della giovane principessa. La scelta di Estelle di indossare un capo già indossato con orgoglio da sua madre testimonia il forte legame tra madre e figlia.

L’abito era stato indossato per la prima volta dalla principessa Victoria nel febbraio 2021, in occasione di un premio conferitole dalla rivista QX Magazine per il suo impegno nel Pride di Stoccolma. In seguito, la principessa Victoria lo aveva indossato nuovamente a giugno 2022, durante una visita ufficiale ai Paesi Bassi. In entrambe le occasioni, il vestito è stato abbinato a gioielli e accessori che ne hanno enfatizzato l’unicità e l’eleganza.

Gli altri look della serata

In questo incontro, Victoria di Svezia ha trionfato con un bellissimo vestito lungo asimmetrico color corallo e le sue sorelle hanno fatto altrettanto con abiti che avevamo già visto ma che ci continuano ad affascinare. Inoltre, Mary di Danimarca ha dato un’altra lezione di stile e sostenibilità riutilizzando uno dei suoi abiti da gala. Tuttavia, l’outfit che ha attirato tutte le attenzioni è stato quello della figlia più giovane della famiglia, Estelle di Svezia. A soli 11 anni, la Principessa ha nuovamente indossato un abito lungo, confermando che sua madre è il suo più grande punto di riferimento in fatto di moda.

Il futuro radioso di Estelle di Svezia

Estelle di Svezia è destinata a un futuro straordinario, considerando che le prossime generazioni vedranno prevalentemente donne salire al trono in Europa. La giovane principessa vive una vita relativamente normale al di fuori degli eventi ufficiali, proprio come suo fratello minore Oscar. Questa scelta è in linea con la volontà dei genitori, la principessa ereditaria Victoria e Daniel Westling, ex personal trainer.

La principessa Victoria è sempre stata una figura ribelle e fuori dagli schemi della famiglia reale, sposando un uomo senza un background nobiliare e affrontando apertamente i suoi problemi alimentari del passato. Oggi è una futura regina amata dai suoi sudditi, oltre ad essere una moglie innamorata e una madre orgogliosa di due figli.

Tuttavia, Estelle sta crescendo con una responsabilità in più rispetto al fratellino, poiché è la futura erede al trono. La giovane principessa sembra affrontare questa prospettiva con grazia e stile, dimostrando di avere una promettente carriera nella moda davanti a sé, con sua madre Victoria come guida ispiratrice.

Il suo tocco personale e il suo legame con la madre rappresentano un nuovo capitolo emozionante nella storia della moda reale, e non vediamo l’ora di vedere quali look straordinari Estelle ci riserverà in futuro. Restate sintonizzate su DiLei per ulteriori aggiornamenti su questa giovane stella della moda reale!