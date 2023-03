Vittoria di Svezia più famosa di Kate Middleton: la giornata in suo onore

Fonte: IPA Vittoria di Svezia e Kate Middleton

Vittoria di Svezia è più famosa di Kate Middleton, Letizia di Spagna o Charlene di Monaco: a dimostrarlo c’è una festività, che si celebra nel suo paese natale, creata proprio in suo onore. La Principessa, che un giorno sarà Regina, è l’unico reale d’Europa ad avere una giornata a lei dedicata. La festa, nata negli anni ’90, è un’occasione per l’intero regno di celebrare l’erede al trono, e accrescere la sua popolarità, visto che, ormai, è virale su tutti i social.

Vittoria di Svezia: perché è più famosa di Kate e le altre Principesse

Non c’è solo Kate Middleton: sebbene la cronaca rosa e le riviste di moda parlino principalmente di lei o di Charlene di Monaco, c’è un’altra Principessa più popolare di loro, nel suo paese ma non solo: parliamo di Vittoria di Svezia, prossima Regina. Infatti, è l’unica in Europa ad avere una giornata in suo onore, il Victoria’s Name Day, una festa nata per celebrare l’erede al trono, e che ogni anno è motivo di somma gioia in tutta la Svezia e di grandi festeggiamenti.

Prima di Kate e le altre, era Vittoria a riempire i rotocalchi: le feste, i look, gli amori difficili, i disturbi alimentari. La Principessa è stata la vera ribelle delle teste coronate d’Europa, sempre gettonatissima dal gossip, sino all’incontro con il marito, l’ex personal trainer Daniel Westling, e la nascita dei figli, i Principi Estelle e Oscar. E tra qualche anno, quando diverrà Regina, darà del filo da torcere, in senso figurato, a Letizia di Spagna, pronta a rubarle lo scettro di Sovrana più popolare. Amatissima dai suoi sudditi, la Principessa Vittoria è virale grazie anche a questa festività, che si tiene in suo onore ogni anno, un modo di far risaltare la sua figura ancor prima che divenga Regina di una delle Monarchie più prestigiose.

Vittoria di Svezia: quando si celebra la giornata in suo onore

Cade il 12 marzo il Victoria’s Name Day, e come ogni anno la Principessa non è mancata ai festeggiamenti, accompagnata dal marito e dai figli. Le celebrazioni partono dal cortile interno del Palazzo Reale di Stoccolma: la Guardia d’Onore delle Guardie di Vita, l’Alta Guardia del Reggimento di Vita K3 e la Banda Musicale dell’Esercito partecipano all’evento, con una esibizione sulle note del brano With a simple tulip, seguito dalla consegna di un mazzo di fiori alla futura Regina, rigorosamente tulipani.

Dopo la cerimonia, la Famiglia della Principessa saluta la folla, e si riunisce a Palazzo per i festeggiamenti. La festa è nata negli anni ’90, da una idea delle Forze Armate di Palazzo Reale. La giornata offre al popolo svedese l’occasione per celebrare l’erede al trono. Se vogliamo essere più specifici, altro non è che un onomastico, ma celebrato in grande. A differenza di altri stati europei, in Svezia come in Italia l’onomastico è molto importante, ed essendo Vittoria la prossima a dover salire sul trono, si è deciso di trasformare questo giorno in una sorta di festa nazionale. Un’occasione unica, che non avviene per nessun altro monarca del Vecchio Continente. Di certo Kate Middleton avrebbe molto gradito questa pubblicità gratuita e ben 24 ore interamente in suo onore.