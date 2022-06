Vittoria di Svezia, l’abito da principessa costa 233 euro e il diadema è surreale

Vittoria di Svezia è in viaggio di Stato nei Paesi Bassi e per la prima cena di gala ha sfoggiato un outfit sensazionale nello stile e nel prezzo. La Principessa ereditaria ha scelto un abito da sera in tulle verde smeraldo di H&M, in vendita scontato a 233 euro, e un preziosissimo diadema dalla forma molto particolare.

Vittoria di Svezia come Letizia di Spagna: abito da sera di H&M

Vittoria di Svezia, classe 1977, è considerata una delle Principesse più eleganti di Europa. E condivide con Letizia di Spagna, che di stile se ne intende, la passione per il riciclo e per i marchi low cost che sceglie, proprio come la Reina, anche quando partecipa a eventi glamour di rappresentanza.

Look mostrato da Vittoria alla cena di gala, organizzata alla Camera di Commercio di Amsterdam, riporta immediatamente alla mente il magnifico abito da sera blu che Letizia di Spagna indossò proprio alla Corte svedese, mettendo completamente in ombra Vittoria. E in effetti entrambi i vestiti provengono dalla collezione Conscious di H&M.

La Principessa svedese ha scelto un lungo abito in tulle verde con gonna a balze bordate da un sottile nastro in raso, corpino aderente con drappeggio, maniche a giro che coprono appena le spalle, decorate ai bordi con tulle plissettato e cerniera nascosta sul retro. Tulle e fodera sono realizzati in Renu, un poliestere riciclato di alta qualità realizzato con materie prime estratte dai tessuti usati. Il vestito di Vittoria è praticamente sold out, ma si può ancora acquistare online a presso scontato. E con 233 euro si ha nell’armadio un abito da sera letteralmente principesco.

Il modello in questione è quasi esaurito perché appartiene a qualche collezione fa. Vittoria di Svezia debuttò con questo abito nel 2021 in occasione del QX GayGala che si svolse in versione virtuale a causa della pandemia. La Principessa posò con quest’abito da sera, tenendo tra le mani il premio che le era stato assegnato.

Vittoria di Svezia, il diadema delle creature notturne

Ma l’outfit di Vittoria ad Amsterdam ha anche un’altra caratteristica molto particolare: è infatti impreziosito da un diadema contemporaneo, quasi surreale, che raffigura insetti notturni. La Famiglia Reale svedese possiede una ricca collezione di tiare, quella indossato dalla Principessa è uno degli ultimi pezzi aggiunti al tesoro. Il gioiello, in quarzo citrino, s’ispira alla natura notturna, raffigurando insetti e fiori. E si indossa su un lato della testa come se fosse un grande fermaglio.

Il diadema ha fatto la sua comparsa nel 2020 nelle foto ufficiali che celebravano il decimo anniversario di matrimonio tra Vittoria e Daniel. Poi lo ha indossato nuovamente nel 2021 in abbinata con l’abito in tulle di H&M. Per riproporre dal vivo l’esatto look alla cena di gala il 7 giugno 2022. Il diadema, intitolato “diadema delle creature notturne“, è una creazione di Maria Nilsdotter rappresenta un ramo le cui foglie sono in quarzo citrino, è decorato da perle di acqua dolce e possiamo riconoscere dei piccoli insetti, una mosca o forse un’ape e un ragno in argento. Vittoria l’abbina a degli orecchini in oro bianco di Engelbert e a degli accessori metal, come la clutch di Anya Hindmarch.