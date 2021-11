Letizia di Spagna, incredibile con l’abito da sera di H&M. Senza speranza le altre

Letizia di Spagna, il magnifico abito da sera è low cost

Letizia di Spagna ha partecipato a una scintillante cena di gala con Re Carlo Gustavo di Svezia, sua moglie Silvia e le Principesse Victoria e Sofia, presentandosi con un magnifico abito blu di H&M che nasconde un omaggio segreto ai suoi ospiti.

Letizia e Felipe di Spagna sono in viaggio di Stato a Stoccolma. Dopo aver ospitato a Madrid Sergio Mattarella, tocca loro essere gli invitati a Palazzo. La Reina ha sorpreso tutti con un look da sera tanto fantastico quanto low cost. Era talmente incredibile da mettere in ombra le pur splendide Sofia e Victoria di Svezia.

Letizia di Spagna, l’abito da sera di H&M

Donna Letizia ha infatti scelto un lungo abito in tulle blu navy che appartiene alla collezione sostenibile di H&M, Conscious. Il capo è realizzato in poliestere riciclato e si compone di un corpetto sbracciato che gioca intorno alla scollatura con le trasparenze, cintura in stoffa e ampia gonna a due strati, lunga fino ai piedi, riccamente decorata con volant, realizzando il più classico dei modelli da sera.

Il costo di questo abito di gala? 300 euro. E Letizia lo abbina alla sua clutch gioiello di Magrit. La scelta di questo vestito da parte di Letizia non è dettata solo dal gusto o dall’attenzione per la moda green, ma anche dal desiderio di rendere omaggio ai suoi ospiti e in particolare alla Principessa ereditaria Victoria che in più occasioni ha indossato il brand low cost.

Letizia di Spagna, il segreto del suo abito

In particolare, Victoria ha optato per lo stesso abito da sera blu di Letizia per farsi immortalare con suo marito Daniel nelle foto ufficiali in occasione del decimo anniversario di matrimonio. La Principessa però ha fatto una piccola modifica al suo abito, infatti ha voluto coprire le spalle e parte delle braccia col tulle, forse perché le foto sono state scattate all’esterno, nel giardino del Palazzo.

Letizia di Spagna, la tiara de Lis

Nel caso di Letizia, trattandosi di una cena di gala tra Reali, ha impreziosito il suo look con l’immancabile diadema, noto come Tiara de las Flores de Lis, indossata l’ultima volta al Palazzo imperiale giapponese nel 2019. Il diadema fu un dono di Alfonso XIII alla Regina Vittoria Eugenia in occasione del loro matrimonio e fu poi ereditata da Donna Sofia, la moglie di Juan Carlos e madre di Felipe.

Insieme alla tiara, Letizia ha abbinato i suoi bracciali gemelli in diamanti di Cartier e gli orecchini chaton e la fascia azzurra dell’Ordine di Serafino.

Victoria di Svezia, l’abito ricamato

La Principessa Victoria di Svezia invece si è presenta con un sensazionale abito in tulle chiaro, decorato con piccoli fiori colorati, del brand Frida Jonsvens, la tiara Kokoshnik con acquamarina, la fascia dell’ordine di Elisabetta la Cattolica e una collana in diamanti.

Sofia di Svezia, l’abito bianco da sirena

Sua cognata Sofia indossava un lungo abito bianco a sirena, con maxi fiocco sulla spalla, di Safiyaa, abbinato a una clutch d’argento di Louboutin, la fascia dell’Onore al Merito Civile e la tiara Palmette.

Nonostante tutte le mise fossero incantevoli, nessuna ha eguagliato quella di Letizia di Spagna che in questo viaggio sta dando il meglio di sé in fatto di stile, dal look invernale di Carolina Herrera al cappotto rosso di Hugo Boss.