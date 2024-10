Letizia di Spagna irresistibile, tra strass e diamanti. E c’è chi osa troppo

Fonte: Getty Images Felipe e Letizia di Spagna

Letizia di Spagna ha accompagnato Felipe in Catalogna alla prestigiosa cerimonia di consegna dei Planeta Awards. E per l’occasione ha sfoggiato un look sfavillante: un nuovo abito di Carolina Herrera tempestato di brillanti e un bracciale di Cartier da mille e una notte. La Reina sul palco era irresistibile e in effetti c’è chi ha osato troppa confidenza.

Dopo aver incantato con l’abito rosso, Letizia di Spagna torna a sedurre con un outfit da sera davvero impareggiabile. La Reina e suo marito Felipe sono arrivati intorno alle 20.30 al Museo Nazionale d’Arte della Catalogna per una doppia celebrazione: il 75esimo anniversario della fondazione del Grupo Planeta e la 73esima cerimonia dei premi connessi all’associazione.

Letizia di Spagna con l’abito di Carolina Herrera

Donna Letizia si è presentata al gala con un look-gioiello sorprendente. Per l’occasione ha scelto un abito in organza blu navy, firmato Carolina Herrera, uno dei suoi brand preferiti, tempestato di brillanti, disposti su righe orizzontali. Il vestito ha uno scollo quadrato e spalline larghe decorate con strass, che svelano spalle, parte della schiena e le braccia toniche della Reina. La gonna, lunga fino alle caviglie, è a campana.

La Reina abbina l’abito alle sue slingback nere, firmate Massimo Dutti, dal tacco midi, che indossa spesso nelle ultime uscite pubbliche a causa dei suoi problemi ai piedi che le impediscono di portare gli stiletti, e alla clutch blu navy di Felipe Varela.

Fonte: IPA

Letizia di Spagna, gli orecchini che solo le Regine possono mettere

Contravvenendo al suo stile, Letizia si è lasciata sedurre dai gioielli. Di solito non indossa preziosi troppo vistosi, ma per la serata di gala ha sfoggiato due pezzi da favola. In primo luogo, gli orecchini di diamanti che solo le Regine di Spagna possono indossare. Appartenevano a Vittoria Eugenia che nel suo testamento ha disposto che passassero di Sovrana in Sovrana.

La moglie di Alfonso XIII li descrive nel suo testamento come “un paio di orecchini con un grosso diamante e diamanti attorno“. Li scelse anche l’Infanta Cristina, che li prese a prestito da sua madre Sofia, per il giorno del suo matrimonio con Urdangarin. Da quando li ha ereditati, Letizia li ha indossati in diverse occasioni.

Fonte: IPA

Letizia di Spagna, il bracciale di Cartier

Il secondo gioiello importante che ha indossato la Reina è un bracciale di Cartier, fatto di brillanti, che si ispira alle collane elleniche. Apparteneva a sua suocera Donna Sofia che ha deciso di donarglielo, malgrado tra le due donne ci sia sempre stata tensione.

Nel 2019, il braccialetto ha fatto notizia dopo che un pezzo simile è stato messo all’asta da Sotheby’s per un prezzo di 60.000 euro.

Fonte: Getty Images

Letizia di Spagna irresistibile

Ancora una volta Donna Letizia ha lasciato tutti senza fiato. Più dei premiati, è la Reina ha brillare sul palco. Tutti gli occhi erano puntati su di lei. E c’è anche chi sul palco si è preso troppa confidenza, afferrandola per un braccio, anche se voleva solo guidarla.