Costantino Vitagliano presenta la compagna a Verissimo, la gioia nella malattia

Costantino Vitagliano ha vissuto mesi difficili, segnati da una malattia che ha cambiato totalmente il suo modo di vedere la vita. Ci sono i farmaci, gli sbalzi di umore, anche la consapevolezza che al momento non esiste una vera e propria cura per quanto lo ha colpito. Alti e bassi, com’è ovvio, sui quali si è stagliato, però, un evento più che positivo: lo storico, primo tronista di Uomini e Donne ha ritrovato l’amore al fianco di Dafne. E l’ha presentata per la prima volta nel salotto di Verissimo.

Costantino Vitagliano presenta la fidanzata Dafne

Lontana dal mondo dello spettacolo, Dafne (conosciamo al momento solo il nome) ha conquistato il cuore di Costantino Vitagliano appena quattro mesi fa. Nessun grande proclama a mezzo social, i due hanno preferito tenere la loro storia al riparo da occhi indiscreti, almeno fino al pomeriggio di sabato 12 aprile quando, ospite di Verissimo, il bel Costantino ha deciso di presentare la sua nuova fiamma al grande pubblico.

Sotto lo sguardo sempre amorevole di Silvia Toffanin, lo storico tronista di Uomini e Donne ha fatto gli onori di casa. “Lei è Dafnee, colei che mi sopporta”, l’ha introdotta nel salotto di Canale 5. “Litighiamo e ridiamo”, ha tenuto a sottolineare. E ridere, di per sé affatto scontato, lo è ancor meno quando stai vivendo un periodo segnato dai problemi di salute, come lui.

Costantino Vitagliano convive con una malattia autoimmune della quale si conosce ancora troppo poco, per cui non esiste una vera e propria cura definitiva, e che lo ha portato a cambiare completamente la sua vita. Nei primi, difficili mesi è stato molto male, ha dovuto assumere grandi quantità di cortisone che ha cambiato il suo corpo, oltre che segnato la sua mente e il suo umore. Adesso i miglioramenti sono evidenti, una cura nuova gli ha dato un po’ di respiro, almeno fisicamente parlando, ma la strada è ancora in salita. E al suo fianco adesso c’è lei, la bella Dafne dai capelli rossi, che lo accompagna nelle sue lunghe passeggiate “da anziano”, come lui stesso ha ironizzato, che porta pazienza nelle giornate “no”, quando – complici i farmaci – non ha voglia di parlare con nessuno.

“Vogliamo viverci”, ha ribadito Costantino. “Per lui ho modificato la mia vita. Sono sempre stata abituata a girare, ho cambiato molto stile di vita”, ha spiegato la compagna.

Il rapporto speciale con la figlia Ayla

L’amore di Dafne lo sostiene nei momenti difficili, ma c’è un’altra donna che ha un posto speciale nel cuore di Costantino: la figlia Ayla. Nata dalla relazione con Elisa Mariani, Ayla è ancora una bambina ma è forse l’unica, vera certezza nella vita dello storico tronista. “Io sono cambiato da tanto tempo – ha spiegato -. Percepisci quanto sono importanti gli attimi, le persone care. Mia figlia è tutto ciò che ho. Cerco di non perdermi niente”. Poi le lacrime sincere di un papà preoccupato, ma anche felice.

“Sono innamorato pazzo di lei. Penso che tutti i genitori siano orgogliosi dei propri figli, io sono innamorato perso. Mi faccio fare di tutto, truccare, mettere lo smalto, sono come un bambolotto”, ha raccontato. C’è stato un periodo in cui la malattia e la conseguente cura gli impedivano di lasciarsi andare anche ai più comuni gesti di affetto nei confronti della piccola, ma adesso “Riesco a riprenderla in braccio, a giocarci, a ballare”, ha spiegato con grande gioia.