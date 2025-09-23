IPA Costantino Vitagliano

Sono trascorsi due anni da quando l’ex tronista Costantino Vitagliano ha parlato dei suoi problemi di salute. Oggi ha imparato a convivere con i farmaci che deve assumere e che non può saltare: a Storie di Donne al Bivio ha raccontato le difficoltà che ha vissuto da quando gli è stata diagnosticata una malattia autoimmune.

Costantino Vitagliano è un simbolo della televisione, un suo pezzo di storia a suo modo: legato al popolare programma di Maria De Filippi, ovvero Uomini e Donne, dove è stato tra i tronisti più seguiti e amati di sempre. La sua vita è stata segnata da tanta ricchezza, da una fama incredibile, ma anche da bassi che lo hanno segnato. Negli ultimi anni si è ritrovato a riscoprire se stesso, dopo aver ricevuto la diagnosi di una rara malattia autoimmune.

A Storie di Donne al Bivio, ospite di Monica Setta, Vitagliano ha aggiornato gli spettatori sulle sue condizioni di salute: “Ho perso 25 chili e adesso sto cercando di riprenderli. Ho iniziato una terapia basata sulle cellule staminali e sembra funzionare, mi dovrò curare per tutta la vita. Tutto è partito da questa infiammazione che fa allargare l’aorta addominale, se esplode posso morire in pochi secondi. Adesso sto bene, ho appena fatto la puntura in camerino, ma convivo con il pensiero di non dover mai dimenticare i farmaci”.

Il successo

Sempre da Monica Setta, Vitagliano ha ripercorso la sua vita, parlando del successo, certo, e dei tanti sacrifici fatti, però, per arrivarci. “Guadagnavo cifre da capogiro, ma non ho sofferto quando i tempi sono cambiati perché ho fatto tanti step, non sono esploso all’improvviso e vengo da una vita da sacrifici. Ho avuto la fortuna di poter aiutare i miei genitori, ma loro non erano abituati e quando sono morti ho scoperto che i soldi li mettevano tutti in banca. Mia mamma non è mai voluta andare via dalle case popolari perché lì c’era tutto il suo mondo”.

Vitagliano è stato ospite a Verissimo, dove ha aveva spiegato di essere stato costretto a cambiare il suo stile di vita dopo aver ricevuto la diagnosi. All’epoca, era stato ricoverato d’urgenza poiché l’infiammazione stava allargando l’aorta, mettendo a rischio la sua vita. In studio aveva presentato anche la fidanzata Daphne: “Da 3 mesi ho trovato una donna che mi fa ridere tanto”.

Di tempo ne è passato dal dating show di Maria De Filippi, e oggi Vitagliano è consapevole del passato, ma anche di essere un’altra persona. “Io farei ‘peggio’ di quello che ho fatto se tornassi indietro, ma oggi ho altre priorità, come mia figlia”. Proprio per lei Vitagliano ha ritrovato un nuovo equilibrio: certo, non conduce più lo stile di vita di un tempo, ma si dedica alle cose e alle persone per lui più importanti. Purtroppo, l’ex tronista ha anche dovuto affrontare alcuni commenti sgradevoli sui social: “La gente continua a dire che la mia malattia non esiste e che l’ho inventata per farmi pubblicità”, aveva rivelato a DiPiù.