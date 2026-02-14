Costantino Vitagliano si racconta: dalla fame di riscatto al successo con Costanzo e Maria De Filippi, fino al crollo e al rapporto difficile con Lele Mora

IPA Costantino Vitagliano

Costantino Vitagliano è tornato a raccontare i suoi anni d’oro. Quelli del successo, quelli dove il suo nome era ovunque. Nove copertine su dieci erano a lui dedicate, come raccontato dal diretto interessato. La sua infanzia non è stata delle migliori ma l’incontro con Maria De Filippi e Maurizio Costanzo ha cambiato tutto e per questo l’ex modello ha fatto delle rivelazioni importanti sul punto di svolta della sua vita.

Le rivelazioni di Costantino Vitagliano a Ciao Maschio

“Non sono nato in una famiglia facoltosa, me la sono dovuta guadagnare. Volevo arrivare a tutti i costi. Non per avere qualcosa in più, ma per stare bene. Volevo ciò che vedevo negli altri e non potevo permettermi”, ha dichiarato Costantino Vitagliano a Ciao Maschio, il programma di Nunzia De Girolamo.

“Io avevo fame. E il modo lo trovi. Dei modi giusti”, ha aggiunto. Alla domanda diretta – “Ci credevi davvero quando dicevi di voler essere il più bello?” – la risposta di Costa è stata chiara: “Certo che ci credevo”.

Il punto di svolta? L’incontro con Maurizio Costanzo e Maria De Filippi. “A loro devo tanto. Sono esploso nelle loro mani. Quando hanno capito che con me si facevano certi ascolti, hanno spinto sull’acceleratore. Hanno visto la fame nei miei occhi. Io non mollavo mai”, ha ammesso l’ex tronista di Uomini e Donne.

Era l’epoca in cui la popolarità non passava dai social, ma dai paparazzi appostati sotto casa. “Non è come oggi. Prima avevi fotografi 24 ore su 24. A un certo punto non volevo più che nessuno mi chiamasse per nome. Odiavo vedermi appeso dappertutto”.

La sovraesposizione si è così trasformata in ansia, in attacchi di panico. E allora la fuga: Madrid, Ibiza, Formentera. “Avevo locali, una spiaggia. Ho investito molto: alcune cose sono andate bene, altre no. Ma dovevo scappare da quella pressione”, ha rammentato Costantino. Una fuga all’estero per ritrovare se stesso prima del rientro in Italia.

Tra un racconto e l’altro impossibile non menzionare Lele Mora, storico agente di Costantino Vitagliano: “Più che tradito, ero arrabbiato. Non aveva tutelato gli interessi di chi gli portava tanti soldi”.

Vitagliano ha scelto autonomamente di riconoscergli il 50% dei guadagni. “Lui lo ha sempre detto: ero quello che lo faceva guadagnare più di tutti”.

Poi il crollo dell’agenzia e la fine di un sistema che sembrava indistruttibile. “Frequentavo quella casa da anni, ma a un certo punto si è fidato troppo. Pensava di essere intoccabile”.

Adesso Costantino Vitagliano guarda a quella stagione con lucidità. Non rinnega nulla, ma neppure idealizza. La fame lo ha portato in cima ma la pressione lo ha costretto a scendere e a fare i conti con se stesso.

Come sta oggi Costantino Vitagliano dopo la malattia

Negli ultimi anni Costantino Vitagliano ha dovuto fare i conti anche con una malattia autoimmune che ha stravolto la sua vita. Dopo una serie di cure fortunatamente sta meglio. “Devo ringraziare la voglia di vivere e la forza che mi hanno dato le persone che mi sono state vicine”, ha raccontato qualche tempo fa a Verissimo.

“Adesso sto meglio, ho preso 20 chili e mi hanno tolto quasi tutti i farmaci”, ha chiarito. Di grande supporto la figlia Ayla, nata nel 2015 dal rapporto poi naufragato con l’ex compagna Elisa Maini.

Oggi Vitagliano è un uomo realizzato, che si è lasciato alle spalle un incubo e che ha trovato nella paternità uno degli scopi della sua vita. “Più che cambiato, ho assaporato qualcosa che fino a quando non la tocchi con mano non riesci a percepire”, ha confessato.