Costantino Alessio di Grecia, il Principe rubacuori

Con il fascino di un dio mitologico e lo stile di un principe moderno, Costantino di Grecia attrae e conquista cuori e copertine di magazine internazionali

IPA Il Principe Costantino Alessio di Grecia

C’è chi lo definisce l’erede reale più affascinante d’Europa e chi lo paragona a un moderno Apollo del jet set, il riferimento al dio greco non è casuale. Costantino Alessio di Grecia e Danimarca, per gli amici e la famiglia Tino, rappresenta oggi uno dei giovani rampolli reali più seguiti e ammirati.

Non un futuro sovrano destinato al trono — la monarchia greca è stata abolita negli anni Settanta — ma un giovane Principe che, grazie allo stile e al fascino, ha conquistato l’attenzione dei media internazionali.

Figlio del Principe Pavlos e della Principessa Marie-Chantal, Costantino Alessio vive tra Londra, New York e Atene ed è cresciuto come un aristocratico cosmopolita.

Metà principe metà borghese

Costantino Alessio nasce il 29 ottobre 1998 in una famiglia che unisce due universi diversi: il sangue blu, fatto di storia e tradizione, e l’alta borghesia. Da una parte, l’eredità reale della casata degli Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, che per oltre un secolo ha intrecciato i destini di Grecia, Danimarca e Norvegia.

Dall’altra, l’eleganza moderna e internazionale portata dalla madre, Marie-Chantal Miller, imprenditrice e fondatrice dell’omonimo marchio di moda per bambini, con radici tra New York e Londra. Marie-Chantal è la figlia di Robert Warren Miller, un miliardario anglo-americano, imprenditore e co-fondatore del DFS Group, rete globale di negozi duty free.

La sorella modella e i tre fratelli

Cresciuto insieme alla sorella maggiore Maria – Olympia e ai tre fratelli minori, Achille Andrea, Odisseo Kimon e Aristide Stavros, Costantino, newyorkese di nascita, vive tra Inghilterra e Stati Uniti e ammette di parlare male il greco, nonostante ogni estate torni volentieri nella patria delle sue radici.

Sebbene la Grecia non sia più una monarchia, la famiglia conserva il titolo onorifico di “Principi di Grecia e di Danimarca”. Il padre Pavlos è figlio dell’ultimo Re dei Greci, Costantino II, e della Regina Anna Maria, nata di Danimarca, sorella della Regina Margherita II: una parentela che lega Costantino Alessio a molte delle case regnanti d’Europa, compresa quella britannica.

L’erede della memoria reale greca

Dopo la morte del nonno, Re Costantino, nel 2023, il Principe Pavlos è diventato il capo della famiglia reale ellenica e Costantino Alessio il suo erede diretto, dato che nella casa reale greca vige la legge salica e i maschi hanno la precedenza sulle femmine. Padre e figlio raccolgono un’eredità più simbolica che politica, ma che mantiene un grande valore identitario per tutti coloro che sono affezionati alla monarchia.

In molte occasioni pubbliche la famiglia reale è tornata in Grecia e Costantino è apparso accanto ai genitori, nei momenti più significativi come il funerale del nonno, le celebrazioni religiose e i matrimoni dei membri della Casa reale.

La cittadinanza ottenuta solo nel 2024

Il 20 dicembre 2024, Costantino Alessio, insieme ad altri membri della famiglia reale, quali suo padre e i suoi fratelli, ha ottenuto la cittadinanza greca, adottando il cognome de Grèce, di Grecia in francese, dopo anni di dispute con il governo.

Secondo la tradizione, l’erede al trono greco porta il titolo di Duca di Sparta, anche se oggi non ha alcun riconoscimento legale.

L’educazione internazionale e la vena artistica

Costantino Alessio è battezzato con una cerimonia greco-ortodossa nella Cattedrale di Santa Sofia a Londra, il 15 aprile 1999. Tra i suoi padrini di battesimo ci sono due attuali e due futuri sovrani: Re Frederik X di Danimarca, Re Felipe VI di Spagna, il Principe William di Galles e la Principessa ereditaria Vittoria di Svezia.

Un ragazzo cresciuto in una famiglia numerosa sotto l’attenta guida dei genitori: “Ho capito che il regalo più bello che puoi fare ai tuoi figli non è una colazione perfetta o una stanza in ordine, ma un’attenzione costante”, ha raccontato la Principessa Marie-Chantal durante un’intervista a Harper’s Bazaar, aggiungendo, “La gentilezza non è una debolezza, è una forza. E lo ripeto ai miei figli: non si perde mai quando si è gentili”.

Il Principe ha frequentato scuole di alto profilo, tra cui il Wellington College in Inghilterra. Si è poi iscritto al corso di relazioni internazionali della Georgetown University – proprio come il suo padrino, Re Felipe VI – dove si è laureato nel 2022.

Oltre alla formazione accademica, ha coltivato un profondo interesse per le arti visive: fotografa, disegna, scolpisce e dipinge, molto spesso soggetti del mondo ellenico e alcune delle sue opere sono state condivise in più account su Instagram. È appassionato di sport acquatici, suona il pianoforte e la chitarra.

Modello per una giusta causa

Nel 2019 ha avuto una piccola parentesi come modello posando sotto la guida del fotografo Nikolai von Bismarck, per il libro The Dior Sessions, che è stato il primo volume Dior interamente dedicato alla moda maschile. Tutti i proventi della vendita del libro sono stati devoluti al Teenage Cancer Trust.

Ha un profilo Instagram seguito da oltre 160mila follower nel quale condivide pochi scatti, alternando paesaggi, ritratti in bianco e nero, scatti con i fratelli.

Il Principe playboy

La sua vita privata è spesso al centro della cronaca rosa: la stampa internazionale lo definisce un “heart-throb royal”, il principe rubacuori per eccellenza. Tatler, Point de Vue e Hola! gli hanno dedicato ampi articoli, elogiandone il fascino e la bellezza ma anche le doti di tombeur de femmes.

Dagli eventi più glamour ai gala internazionali frequentati da star e aristocratici, Costantino Alessio cattura sempre l’attenzione dei fotografi anche per le donne, famose e belle, con cui spesso si accompagna. Una delle sue ex è Poppy Delevingne, sorella maggiore di Cara. Costantino-Alessio di Grecia ha avuto una controversa relazione con la modella nel 2023. Una storia d’amore criticata: Poppy era in fase di separazione e aveva dodici anni più di lui.

Poi è stato paparazzato con la modella Brooks Nader, che ha presentato come la sua fidanzata ufficiale al matrimonio di Olivia Culpo, Miss Usa 2012. Accantonata la storia d’amore con la modella, è stato fotografato lo scorso settembre a New York con Madelyn Cline. Chissà se l’attrice e modella statunitense riuscirà a entrare nel cuore ribelle del Principe.

Nobiltà o jet set

Dietro al glamour e alla vita patinata, c’è però un giovane con un forte senso della famiglia e della tradizione. Che ruolo avrà Costantino Alessio nel futuro della famiglia reale greca? Difficile fare un pronostico. L’idea di un ritorno alla monarchia è remota, anche se la famiglia conserva una forte presenza simbolica. Starà a lui scegliere se costruirsi un ruolo di rappresentanza e custodire le sue radici o vivere una vita più libera da protagonista del jet set.