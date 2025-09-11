Alcaraz, chi è Brooks Nader, la sua nuova fiamma ed ex fidanzata di un Principe

Il tennista spagnolo starebbe frequentando la sensuale modella che solo qualche settimana fa era stata accostata al rivale Jannik Sinner

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Carlos Alcaraz e Brooks Nader

Un momento d’oro per Carlos Alcaraz. Dopo aver vinto gli US Open, l’atleta spagnolo sembra aver trovato anche l’amore. Il ventiduenne è sempre stato molto riservato sulla sua sfera più intima ma pare che ora il suo cuore sia tornato a battere per una bellissima modella e influencer, Brooks Nader.

Alcaraz, la nuova fidanzata è Brooks Nader

Carlos Alcaraz e Brooks Nader starebbero insieme. Il condizionale è d’obbligo perché i diretti interessati non hanno ancora confermato l’indiscrezione. Ma neppure smentito e le parole della sorella di lei sembrano inequivocabili.

“Le voci sono vere”, ha dichiarato Grace Anne Nader durante un’intervista con E! News. La giovane ha sottolineato che il tennista è “l’uomo del momento” e ha precisato che “frequentare” è un termine impreciso per descrivere la relazione tra i due.

A destare curiosità il fatto che qualche settimana fa Brooks sia stata accostata a Jannik Sinner, rivale di Alcaraz, dopo aver assistito ad alcune partite degli US Open e aver rilasciato un’intervista in cui menzionava indirettamente il nostro campione. In realtà, com’è ormai noto, l’altoatesino sta frequentando da qualche mese un’altra, bellissima, modella: la danese Laila Hasanovic, ex nuora di Michael Schumacher.

E forse quella di Brooks era una tattica per distogliere l’attenzione dalla sua vera liaison visto che poi non è mancata al party che Alcaraz ha tenuto a New York per festeggiare la sua ultima vittoria in campo.

Chi è Brooks Nader

Brooks Nader, 28 anni, è una modella e influencer americana di origini libanesi. In Europa è ancora sconosciuta ma negli Stati Uniti è un volto noto. Molto seguita sui social, si divide tra passerelle, servizi fotografici e impegni televisivi e cinematografici.

Nel 2019 ha partecipato alla versione americana di Ballando con le Stelle. Si è cimentata anche nella recitazione, apparendo nel film Backtrace, dove ha avuto un piccolo ruolo. Possiede inoltre un suo marchio di arredamento per la casa, Home By BN, e un reality show, Love Thy Nader, in cui è protagonista insieme alle sue sorelle.

Da vera socialité, la scorsa estate non è mancata a uno degli appuntamenti dell’anno: il matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez a Venezia. Nonostante la giovane età Brooks ha già alle spalle un divorzio: è stata infatti sposata con l’uomo d’affari americano Billy Haire.

Dopo il divorzio la Nader ha frequentato per un periodo il ballerino e coreografo Gleb Savchenko, conosciuto a Dancing with the Stars. Per qualche mese è stata legata anche anche ad un Principe: Costantino Alessandro di Grecia, figlio di Paolo di Grecia e Marie Chantal Miller, e quindi nipote del defunto Costantino di Grecia, fratello di Sofia di Spagna (madre del Re Felipe e suocera di Letizia).

La vita privata di Alcaraz

Carlos Alcaraz è sempre stato molto riservato sulle sue faccende di cuore. Lo scorso anno ha dichiarato al Sunday Times di essere ancora “alla ricerca della persona giusta”, ammettendo che può essere difficile per i tennisti conciliare le relazioni amorose con una carriera in giro per il mondo.

Nel corso degli ultimi anni il nome di Carlitos è stato accostato a diverse celebrity come la cantante Ana Mena, l’influencer Melodie Peñalver e persino alla tennista inglese Emma Raducanu. Flirt, veri o presunti, che non sono mai diventate storie ufficiali.