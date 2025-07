Pioggia di flash per Lauren Bezos, a Parigi per la moda e le amiche: ecco il suo incredibile look per una cena in compagnia

IPA Lauren Bezos a Parigi, cena tra amiche: ecco il suo splendido e audace look

È stato ormai archiviato il matrimonio dell’anno, quello tra Jezz Bezos e Lauren Sanchez. Un mare di critiche in quel di Venezia, al grido di: la laguna non è un parco giochi per ricchi e i privati non possono noleggiare la nostra casa.

Il tutto è scivolato addosso alla coppia, che ha goduto di giorni di party sfrenati circondati da Vip di vario genere, tra cui un Orlando Bloom single e un Leonardo DiCaprio in affanno tra cappellini sul viso e incoerenza ambientalista.

L’Italia è ora alle spalle ma non l’Europa. La neo signora Bezos, infatti, è stata avvistata a Parigi e, com’era prevedibile, la sua prima uscita pubblica è stata particolarmente paparazzata.

Lauren Bezos a Parigi, che look

Lauren Bezos non ha occhi soltanto per il neo marito Jeff, anzi. Legatissime alle sue amiche, al punto da concedere loro un’intera giornata, con cena annessa, nel corso di quella che è, di fatto, la sua luna di miele.

Ognuno è liberissimo di vivere certi momenti speciali come crede, ed è di certo complesso per noi interpretare il comportamento dei multi miliardari. C’è però elemento in comune con altri Vip, più canonici per così dire, e si tratta della voglia di apparire.

IPA

La sposina non ha infatti tentato nulla per passare inosservata a Parigi. Un bagno di flash per lei, che ha scelto Parigi per godere della Haute Couture Week. Non è però a una sfilata come Chiara Ferragni che è stata immortalata. I fotografi hanno potuto ammirarla in un noto ristorante del posto, in compagnia della sorella Sarah Jane Nader e della modella americana Brooks Nader.

IPA

Look a dir poco appariscente, con un bustier midi dress in pelle rossa. Un vero e proprio grido per i paparazzi, impossibilitati a non notarla. Il tutto corredato da un generoso scollo rotondo e drappeggi scultorei sulla gonna. E gli accessori? Interessanti i sandali slim con cinturino ma si fa notare, ovviamente, la Birkin in cocco nero. Anche i meno attenti, poi, hanno notato istantaneamente l’anello nuziale al dito, considerando dimensioni e grado di lucentezza.

Luna di miele in Europa

Tutto lascia pensare che la coppia sia intenzionata a godere della splendida estate europea. Dopo il matrimonio a Venezia il 27 giugno, infatti, marito e moglie sono stati avvistati in Sicilia, ma non solo.

Per una volta li abbiamo ritrovati con dei look semplici, non volendo destare fin troppa attenzione a Taormina, dove hanno soggiornato al Four Season. In seguito sono stati fotografati a Capri, passeggiando serenamente per la piazzetta centrale del paese. Profilo basso dopo i fasti veneziani, dunque, con i curiosi che ora attendono di capire dove poter effettuare il prossimo avvistamento. Chi può dire che nel corso del mese di agosto ci si possa ritrovare a gustare un gelato al fianco di chi potrebbe acquistare l’intera città, senza neanche pensarci troppo.