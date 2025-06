Ivanka Trump è arrivata a Venezia per il matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez: il primo look è già un must estivo da copiare

Siamo ormai a pochi giorni dal cosiddetto “matrimonio del secolo”, quello tra Jeff Bezos, “papà” di Amazon, e Lauren Sanchez. Sono tantissimi gli ospiti attesi a Venezia: sotto le luci dei riflettori ci sono gli arrivi in laguna e, a tal proposito, Ivanka Trump è già qui insieme al marito Jared Kushner e ai loro figli. E con un look che fa tanto estate: un magnifico crop top con gonna a motivo rosso e occhiali da sole oversize, il grande classico che non può mancare in questi casi.

Ivanka Trump a Venezia per le nozze Bezos-Sanchez: il look

Venezia è al centro dell’attenzione mondiale. E come potrebbe non esserlo? Proprio la città più romantica del mondo è stata scelta da Jeff Bezos e da Lauren Sanchez per sancire il “sì” a due anni dalla proposta di matrimonio. Star e celebrità (ma non solo) sono attese in laguna, e proprio qui è già arrivata Ivanka Trump, la figlia del Presidente Donald, con il marito Jared Kushner. Così iniziano i festeggiamenti di quello che è ormai il matrimonio del secolo, che potrebbe prevedere persino 27 cambi d’abito per la futura sposa.

E potevamo forse non osservare con attenzione il primo look scelto da Ivanka per l’arrivo in laguna? Dobbiamo dirlo: sa sempre come stupire e come lanciare nuove tendenze. La figlia di “The Donald” è stata avvistata mentre saliva su una gondola veneziana, con un top corto e una gonna: ambedue i capi di abbigliamento, impreziositi da ricami rossi, sono stati abbinati ai sandali, al maxi occhiale, accessorio trendy da ormai un paio di anni, e uno chignon casual. Con lei presente il marito, Jared Kushner, dal look assolutamente rilassato, con camicia di lino azzurro e un cappellino da baseball. Con loro presenti i figli Arabella, Joseph e Theodore.

I vip (e non solo) attesi a Venezia per il matrimonio tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez

I dettagli delle nozze tra Jeff Bezos e da Lauren Sanchez? Molti sono segretissimi: sappiamo solamente alcune indiscrezioni che sono trapelate. Anche perché non si conta solo la cerimonia: sono infatti stati pianificati diversi eventi per celebrare il loro amore. E il red carpet… è servito. Perché il matrimonio Bezos-Sanchez si preannuncia come uno degli eventi più glam: attesissimo, segretissimo, ma pieno di nomi da capogiro. Tra gli invitati vere e proprie leggende, da Oprah Winfrey a Barbra Streisand, da Gayle King a Diane von Furstenberg. E non è finita qui.

Si parla anche della presenza – quasi certa – di Leonardo DiCaprio insieme alla top model Vittoria Ceretti, e poi ancora Eva Longoria, Katy Perry e Orlando Bloom. Immancabili anche Kim Kardashian e Kris Jenner, mentre dal mondo della politica non mancano i Trump, come Ivanka, già avvistata a Venezia. E ci sarebbero persino la Regina Rania di Giordania, il magnate Bill Gates e Barry Diller. Insomma, l’amore tra Bezos e Sanchez è pronto a essere celebrato in grande, tra mega-yacht e i jet privati con direzione Venezia.