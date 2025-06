IPA Lauren Sanchez e Jeff Bezos

Ormai lo sappiamo tutti: Jeff Bezos e Lauren Sanchez stanno praticamente pianificando il matrimonio del secolo in quel di Venezia, non senza polemiche, e nemmeno troppo velate. A due anni dall’anello di fidanzamento da 30 carati, è il momento di festeggiare. In grande stile, puntando a un glamour smisurato. I festeggiamenti iniziano ufficialmente, secondo i beninformati, a Venezia, fino al 28 giugno. L’evento si preannuncia straordinario, con star di tutto il mondo. E 27 abiti da sposa. Proprio così.

Lauren Sanchez e i 27 abiti da sposa per il “sì” a Jeff Bezos

Al momento si sa poco o nulla, solo “sussurri”, se così possiamo dire: la consulenza per il wedding dress? Ad aiutare la futura sposa a scegliere l’abito per il giorno più importante sarebbe stata Anna Wintour. Lo stilista predestinato? Oscar de la Renta. Venezia fa da sfondo, dunque, al matrimonio del secolo, in cui – forse, in ogni caso, non è confermato – potremmo assistere a ben 27 abiti da sposa. Le date? Dal 26 al 28 giugno: in questo periodo, il fondatore di Amazon e la giornalista si diranno “sì” a due anni dalla proposta.

Nell’arco di questi giorni, quindi, assisteremo davvero a ben 27 cambi di abito? Più che un matrimonio, potrebbe apparire come una sorta di fashion show. Diversi gli indizi che abbiamo a disposizione: uno dei modelli potrebbe essere firmato da Oscar de la Renta, forse quello del “sì”, quindi il più importante, per certi versi. Ma la coppia è stata avvistata anche alla Maison Dolce & Gabbana a Milano a fine marzo: un altro indizio per uno degli abiti che la sposa mostrerà durante questi giorni? In effetti anche D&G Alta Moda è tra i più quotati per l’abito della sposa. Ma non è detta l’ultima parola: gli abiti potrebbero essere molti di meno. Si spera.

Il party su un superyacht da 500 milioni di dollari

Ormai è tutto pronto per le nozze del secolo, ma, prima del “sì”, è sempre tempo di festa. Precisamente su un superyacht da 500 milioni di dollari, dove si sono concessi uno schiuma party. Oltre che per gli imminenti giorni di felicità che attendono la coppia, è un periodo speciale: hanno festeggiato il 19esimo compleanno del figlio della Sanchez, Evan, che cade proprio pochi giorni prima del matrimonio. La felicità è alle stelle per la coppia: a loro si sono uniti un gruppo di amici.

ANSA

Intanto in città fervono i preparativi: una delle celebrazioni è stata annullata, o almeno, hanno deciso di cambiare location, dalla Scuola Grande della Misericordia all’Arsenale di Venezia. Ormai, il conto alla rovescia è iniziato: il superyacht Koru, così come il support vessel Abeona, sono ancorati nell’Alto Adriatico, tra la Slovenia e la Croazia. Vicinissimi all’Italia. Sono attesi ben 200 invitati: all’evento, secondo le indiscrezioni, prenderanno parte tantissime celebrità. Da Bill Gates a Oprah Winfrey, sono presenti anche Ivanka Trump, Jared Kushner, Karlie Kloss e Joshua Kushner, così come Kris Jenner e Kim Kardashian. Gli invitati, tuttavia, non sono tenuti a fare un regalo alla coppia, ma a fare beneficenza, secondo la volontà di Lauren Sanchez e Jeff Bezos.