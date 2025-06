Matrimonio Bezos, Rania di Giordania arriva in incognito a Venezia

Getty Images-IPA Nozze Bezos-Sanchez: l’arrivo degli ospiti vip a Venezia

Anche Rania di Giordania tra gli invitati del matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez. La Regina è stata avvista a Venezia. La sua presenza alle nozze dell’anno era rimasta segreta fino ad ora.

Rania di Giordania alle nozze di Jeff Bezos e Lauren Sanchez

Rania di Giordania si aggiunge alla lista degli invitati vip al matrimonio milionario di Jeff Bezos e Lauren Sanchez, che inizia domani 27 giugno per concludersi fra cinque giorni. Un’esagerazione per molti e in effetti le proteste sono state tantissime.

La Regina è arrivata a Venezia da sola. Infatti, con lei non c’era né suo marito Abdullah né i suoi figli. Probabilmente, la sua partecipazione in solitaria è per non dare troppa ufficialità alla sua presenza alle nozze.

In effetti, Rania ha cercato di restare in incognito. Ma è stata comunque riconosciuta al suo arrivo all’aeroporto Marco Polo di Venezia. Lì è stata fotografata mentre saliva su un taxi boat.

Getty Images

Rania di Giordania in incognito a Venezia

La partecipazione della Sovrana alle nozze Bezos-Sanchez non era stata annunciata né dagli sposi né dalla Corte giordana. L’unica spiegazione plausibile di tanta segretezza è la volontà di evitare troppo clamore intorno a lei. Infatti, non può trattarsi esclusivamente di una questione di sicurezza, dato che a Venezia sono presenti star come Lady Gaga o Kim Kardashian.

In ogni caso, Rania di Giordania ha cercato di mantenere un basso profilo e di restare in incognito, evitando di apparire con look particolari o sofisticati.

Ma la sua classe è tale che anche quando indossa un semplice completo nero, si distingue da tutte. La Regina infatti è arrivata in aeroporto sfoggiando una t-shirt con arricciature sulle maniche a tre quarti e dei pantaloni cargo di cotone neri che ha abbinato a dei sandali con zeppa e una borsa nera.

Ha nascosto lo sguardo dietro a degli occhiali da sole, mentre ha lasciato sciolti i capelli e il trucco naturale.

Getty Images

Rania è stata fotografata intenta a prendere il taxi boat, scortata da guardie del corpo e dai carabinieri. Probabilmente la Regina era diretta all’Aman Hotel, affittato interamente da Bezos per i suoi ospiti.

La cerimonia di nozze si tiene sull’isola di San Giorgio. Anche se l’evento non è aperto al pubblico, non si svolge certo in forma privata, dato che Jeff e Lauren pronunceranno il fatidico sì davanti a più di 200 invitati, tra cui, oltre a Rania, Kim Kardashian, sua sorella Khloe e la mamma Kris Jenner , Orlando Bloom, Oprah Winfrey, Tom Brady. Mentre Lady Gaga e Elton John sono stati ingaggiati per intrattenere gli ospiti degli sposi.