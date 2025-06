Nozze Bezos-Sanchez: Orlando arriva solo (e se la spassa con Kim Kardashian)

Getty Images-IPA Nozze Bezos-Sanchez: l’arrivo degli ospiti vip a Venezia

Venezia blindata e piena di vip: sembra di stare a Hollywood anziché in Laguna, visto che Jeff Bezos per il suo matrimonio da 20 mln di dollari con la giornalista Laura Sanchez ha invitato gli uomini più ricchi del pianeta e le star più famose di Hollywood (250 circa in tutto). E tra la curiosità dei media e il fastidio di molti locali, tra feste e proteste, sancite dagli slogan “No Space for Bezos” e “No Space for War”, la Serenissima si prepara a 4 giorni di party lussuosi e blindatissimi.

Intanto – come riporta Ansa- “Le porte dell’hotel Aman, un resort 7 stelle lusso sul Canal Grande – in cui soggiornarono anche George Clooney e Amal Alamuddin – si sono aperte nel pomeriggio per accogliere la miliardaria coppia, giunta direttamente in elicottero all’aeroporto Marco Polo, con ogni probabilità pilotato dalla stessa Lauren. In Laguna si stanno intanto affollando gli yacht dei molti invitati vip alle nozze di mister Amazon e signora, che saranno celebrate – si tratta di in realtà dello scambio degli anelli, con festa al seguito – venerdì 27 giugno al riparo della Fondazione Cini, sull’isola di San Giorgio”.

I primi ad arrivare sono stati la figlia del Presidente americano, Ivanka Trump e consorte, seguiti dal miliardario Barry Diller, dallo stilista Spencer Antle, dalle influencer e imprenditrici Kim Kardashian, con sorella Khloè e mamma Kris. Solo soletto e defilato, è poi sbarcato anche Orlando Bloom, perseguitato in questi giorni dal gossip- ormai quasi certezza vista la presenza solitaria – della separazione da Katy Perry, dopo 10 anni d’amore. L’ultimo avvistamento di coppia, in fatti, è stato a marzo, alla festa degli Oscar, dove hanno posato per alcuni scatti insieme sul red carpet. Poi, il nulla e Katy è stata avvistata di recente senza la fede al dito.

A consolarlo, ci ha pensato subito il clan Kardashian, con tanto di drink in terrazza, baci e chiacchiere in allegria.

Curioso che proprio Kim e Orlando erano stati al centro di un gossip, più scherzoso che reale, lo scorso settembre, quando con Katy erano stati fotografati tutti e tre insieme alla cena di gala Caring for Women organizzata dalla Kering Foundation. E uno scatto che immortalava Orlando fissare il lato B di Kim era diventato virale.

Nel frattempo, la città si blinda sempre più, gli ospiti continuano ad arrivare e gli attivisti a protestare: “Non è un matrimonio, è una invasione”. Come dargli torto?