Chiara Ferragni ha incantato Parigi in front row da Ashi Studio con addosso una magnifica creazione del brand: tutti i dettagli del look prezioso

Il soggiorno da sogno – uno haute couture – in quel di Parigi per Chiara Ferragni è giunto alla conclusione, ma non prima di un degno epilogo: la Regina delle Influencer si trova attualmente di nuovo in Italia, a Forte dei Marmi, in compagnia dei suoi piccoli, ma prima di entrare ancora una volta nelle vesti della mamma amorevole quale è ha avuto l’immenso piacere di calarsi in quelle griffate Ashi Studio. All’evento, tra l’immensa sfilza di modelle agghindate da capo a piedi, a catalizzare l’attenzione è stata anche lei in front row con addosso una magnifica creazione del brand.

Chiara Ferragni da Ashi Studio in bustier in broccato e pantaloni culotte: il look d’alta moda nel dettaglio

Dopo aver trascorso qualche giorno totalmente immersa nell’alta moda parigina, nelle ultime ore Chiara Ferragni è volata nuovamente in Italia: l’ultimo importante evento haute couture al quale ha preso parte per salutare la capitale francese? Quello di Ashi Studio.

Tra le modelle che con passo sinuoso si succedevano in passerella avvolte in lussuosi abiti da sera, voluminosissimi pepli, piume e frange preziose l’imprenditrice digitale non è proprio riuscita a passare inosservata: per l’importante occasione, ovviamente, ha avuto l’immenso piacere di indossare alcuni splendidi capi del brand, tenendone sicuramente alto l’onore.

La scenografica mise indossata dall’Influencer verteva su di un particolarissimo bustier asimmetrico in broccato, ricco di dettagli in argento, avvitatissimo e dotato di sensuale allacciatura sulla schiena. Più semplice, la parte inferiore del look era costituita da un paio di ampi pantaloni culotte, neri, a bilanciare il tutto con estrema classe. Finivano il tutto un largo choker in velluto nero e delle décolleté, dello stesso colore, dalla punta aguzza.

A rendere giustizia al sofisticato ensemble era poi un beauty look luminoso e intenso: mentre lo sguardo era enfatizzato e reso magnetico da perlescenze argento, in perfetto richiamo al rifinitissimo bustino, il resto del viso rimaneva radioso e naturale. Un impeccabile lavoro, l’ennesimo, quello di Manuele Mameli. A testimoniare, invece, la propria prima posizione tra le acconciature anti-caldo dell’estate 2025 era uno chignon tiratissimo, sempre elegante.

Chiara Ferragni di nuovo zia: il dolce benvenuto alla piccola Lea

Gli eventi d’alta moda a costellare la vita di Chiara Ferragni sono recentemente stati adombrati da uno molto, ma molto più speciale: la mamma di Leone e Vittoria, infatti, lo scorso 5 luglio è diventata di nuovo zia. È finalmente venuta al mondo la secondogenita della coppia composta da sua sorella Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti, già genitori di Edoardo dal 2022. La piccola si chiama Lea, e davvero nessun impegno ha potuto impedire alle due affezionate sorelle di recarsi immediatamente a fare la sua conoscenza.

Non si è certo fatto attendere il dolcissimo selfie di benvenuto dell’imprenditrice digitale, postato con estrema puntualità su Instagram a corredo di una didascalia dedicata e altre foto ricordo: “Benvenuta al mondo Lea. 5 Luglio 2025, orgogliosa di essere zia per la seconda volta. Congratulazioni.”