Jeff Bezos, l’accordo prematrimoniale con Lauren Sanchez: la cifra in caso di divorzio

Al cuor non si comanda, si sa, ma sulle questioni finanziarie è sempre meglio essere cauti. Lo sa bene Jeff Bezos, il padrone di Amazon, che ha imparato la lezione sulla sua pelle dopo il salatissimo divorzio dalla prima moglie (che ha incassato oltre 35 miliardi di euro). Emergono infatti i primi dettagli sull’accordo prematrimoniale con Lauren Sanchez, che il magnate ha sposato lo scorso 27 giugno a Venezia con cinque giorni di maxi festeggiamenti.

L’accordo prematrimoniale di Jeff Bezos e Lauren Sanchez

Jeff Bezos ha imparato bene la lezione dopo il divorzio dalla prima moglie Mackenzie Scott, avvenuto nel 2019. Ai tempi la rottura gli costò una somma tra i 35 e i 40 miliardi di dollari, ed è per questo che il magnate ha deciso di blindare il suo patrimonio con un accordo prematrimoniale.

C’è da dire che per Lauren Sanchez non ha certo badato a spese da quando si conoscono: collane di brillanti, un anello con diamante rosa da 30 carati, senza considerare i giorni di festeggiamenti per il loro matrimonio a Venezia (per una cifra che va ben oltre i 16 milioni di dollari) e una luna di miele su un veliero da sogno, tra Sicilia, Calabria e Costiera Amalfitana.

I dettagli dell’accordo prematrimoniale sono ovviamente top secret, ma qualche dettaglio comincia a trapelare. Chi ha potuto leggerlo parla di “una fortezza legale per rendere inattaccabile il patrimonio del quarto uomo più ricco del mondo. Non è una semplice separazione dei beni, ma la loro totale sparizione. Farà scuola”. Nel contratto viene specificato che tutta la ricchezza accumulata da Bezos prima del matrimonio con Lauren Sanchez è intoccabile: in cambio sono andati 50 milioni di euro alla giornalista, un bonus che risulta modesto, se confrontato ai 35 miliardi versati alla prima moglie.

Quello di Bezos non è certo il primo accordo prematrimoniale che fa discutere: Beyoncé e Jay Z per esempio, hanno un accordo da 15 milioni di dollari, visto che il rapper deve dare alla cantante, in caso di divorzio, 5 milioni a figlio; Jessica Biel e Justin Timberlake hanno invece una clausola sul tradimento (500mila dollari all’attrice per ogni tradimento scoperto).

La luna di miele da sogno per Jeff Bezos e consorte

Jeff Bezos e Lauren Sanchez hanno deciso di trascorrere la loro luna di miele nel sud dell’Italia, confermando l’amore che hanno per il nostro paese. I due dopo i giorni di festeggiamenti nella Laguna, sono salpati verso il meridione a bordo del loro mega yacht Koru, dal valore di 500 milioni di dollari. Il padrone di Amazon e la giornalista hanno scelto la Sicilia come prima tappa della loro luna di miele da sogno.

Prima tappa a Taormina, dove gli sposini hanno soggiornato al Four Season, hotel di lusso che ha anche ospitato il set della famosa serie tv White Lotus. Bezos e Sanchez poi sono ripartiti alla volta delle isole della Campania: sono stati fotografati a Capri mentre passeggiavano mano nella mano nella piazzetta centrale del paese. Look sobri per la coppia, che hanno mantenuto un profilo basso, accompagnati – ma a distanza – solo da due bodyguard.