Jeff Bezos, regalo speciale a Venezia dopo le nozze: cifra da capogiro

IPA Lauren Sanchez e Jeff Bezos

Il matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez continua a far parlare di sè anche dopo settimane e non c’è da stupirsi visto che è stato un evento davvero epico, sia per la quantità di ospiti vip presenti all’evento, sia per le cifre da capogiro che sono state spese.

E se l’intera città o quasi ha storto il naso per essere stata praticamente blindata nei giorni dei festeggiamenti del patron di Amazon, dopo le nozze è arrivata una notizia davvero eclatante: Bezos avrebbe lasciato all’Hotel Aman, in cui ha alloggiato a Venezia con la moglie e gli altri ospiti, una mancia a 3 zeri che ha subito fatto il giro del web. La cifra è colossale, ma evidentemente Bezos ha voluto ringraziare così la splendida location che lo ha accolto.

Jeff Bezos, maxi mancia da 45mila euro all’Hotel Aman di Venezia

Un matrimonio milionario si vede anche dai dettagli e quello “post-nozze” di Jeff Bezos e Lauren Sanchez ha tutte le carte in regola per far parlare di sè ancora per molto tempo. Secondo quanto riportato da diversi quotidiani in rete, tra cui Il Messaggero, Il patron di Amazon avrebbe lasciato una mancia di 45mila euro all’Hotel Aman, il lussuoso 7 stelle situato sul Canal Grande che ha ospitato i festeggiamenti per le sue nozze a fine giugno 2025.

Una cifra eclatante che Bezos avrebbe donato all’Hotel chiedendo di dividerla tra il personale per ringraziarlo dell’accoglienza e del trattamento ricevuto nei tre giorni di festeggiamenti nelle sue lussuose stanze.

Insomma, un gesto di enorme gratitudine che va a sommarsi ai 3 milioni di dollari già donati da Bezos alla città di Venezia per ripagarla del “disturbo” arrecatole durante le sue nozze. Cifre da capogiro che sembrano alimentare ancora le polemiche, i commenti e i gossip che hanno contornato il matrimonio più chiacchierato e seguito di sempre.

La notizia della mancia da record lasciata dal fondatore di Amazon non arriverebbe da fonti ufficiali, bensì dagli stessi destinatari di tale somma che, increduli, avrebbero iniziato a far passare l’informazione che in pochissimo tempo ha fatto il giro delle calli.

Secondo i ben informati, a meritare la maxi mancia sarebbe stata soprattutto la capacità dello staff dell’Hotel di far rispettare una delle richieste più importanti fatta da Bezos: quella della privacy. Dunque i 45mila euro sarebbero il lauto rimborso spese per coloro che per tre giorni “hanno deposto telefoni, chiuso gli occhi e cucito le bocche per garantire il lusso più grande che un multimiliardario possa aspirare: essere trattato come un essere umano”.

Nozze Jeff Bezos e Lauren Sanchez, tutte le cifre da capogiro

La mancia rilasciata da Jeff Bezos all’Hotel Aman sarebbe dunque solo l’ultimo dei lussi che il fondatore di Amazon ha concesso alla città di Venezia in occasione delle sue nozze. A questo vanno aggiunti i 3 milioni donati da Bezos per gli enti di tutela e salvaguardia della Laguna. Nulla in confronto al giro di denaro che sarebbe stato impiegato durante i tre giorni complessivi delle nozze, tra yacht lussuosi, menù stellati, concerti privati, distese di rose fresche e molto altro.

Secondo i rumors, il matrimonio dell’anno avrebbe smosso all’incirca 48 milioni di dollari: facile da credere se si pensa che per le nozze è stata blindata una città intera e che i 200 invitati super vip sono arrivati a bordo di circa 90 jet privati per partecipare non solo al matrimonio, ma anche agli eventi collaterali che lo hanno impreziosito.

Tra questi ricordiamo la serata di gala esclusiva al Lido di Venezia; la cerimonia con lo scambio delle promesse nel suggestivo Teatro Verde dell’Isola di San Giorgio Maggiore e il gran ballo all’Arsenale di Venezia.

Pare dunque che tra yacht, suite e chef stellati a disposizione degli invitati, Jeff Bezos avrebbe speso circa 240mila dollari a persona. Poca roba per chi ha un patrimonio stimato di 227 miliardi di dollari.