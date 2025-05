Jeff Bezos si risposa in Italia: “Costretto dagli avvocati a firmare un accordo prematrimoniale”

Fonte: IPA Lauren Sanchez e Jeff Bezos

Con un patrimonio netto di oltre 203 miliardi di euro, il matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez promette di essere un evento davvero spettacolare. Ma essendo il terzo uomo più ricco al mondo, non sorprende che il fondatore ed ex CEO di Amazon, supportato da un esercito di avvocati, stia ultimando i dettagli di un inconfondibile accordo prematrimoniale prima di pronunciare il fatidico “Sì, lo voglio”.

L’accordo prematrimoniale di Jeff Bezos e Lauren Sanchez

Secondo MailOnline, Jeff Bezos, 61 anni, e Lauren Sanchez, 55, che si sono fidanzati nel 2023 a bordo del loro superyacht da 460 milioni di euro al largo di Cannes, sono molto emozionati per le loro nozze.

A quanto pare l’imprenditore si sposerebbe “domani”, anche se i suoi consulenti legali non glielo permettono finché non sarà ultimato l’intero quadro giuridico. Stanno negoziando un accordo prematrimoniale strategico per il loro cliente, dato che il divorzio del milionario dalla sua prima moglie, MacKenzie Scott, è stato lungo e complesso da finalizzare.

L’ex coppia, che ha avuto quattro figli , si è sposata nel 1993, quando Mister Amazon era ancora un rivenditore di libri online alle prime armi. Sono stati insieme per 25 anni, fino alla loro separazione nel 2019 e, poiché non c’era alcun accordo prematrimoniale, il divorzio è stato complesso. Da lì è iniziata una battaglia legale e finanziaria sulla separazione dei beni, finché non si è riusciti a raggiungere un accordo.

MacKenzie, che aveva supportato Bezos durante la crescita esponenziale di Amazon, ha ricevuto una quota del 4% della società. Secondo Forbes, il suo patrimonio netto attuale ammonta oggi a più di 152 miliardi di euro. Da un giorno all’altro, la Scott è diventata la terza donna più ricca del mondo.

Ora che il magnate si risposa, i suoi legali l’hanno messo ben in guardia dal commettere gli stessi errori. Secondo l’avvocato specializzato in diritto di famiglia Alphonse Provinziano di Provinziano & Associates , l’accordo prematrimoniale tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez sembra indicare che il matrimonio verrà celebrato in regime di separazione dei beni.

“Una caratteristica comune di questi accordi è che, indipendentemente dallo sforzo investito in qualsiasi bene aziendale durante il matrimonio, la proprietà rimane intatta”, ha spiegato Provinziano alla rivista Hola!.

L’avvocato ha aggiunto inoltre che il procedimento coinvolge spesso team legali di entrambe le parti. Probabilmente Bezos sta addirittura pagando gli avvocati di Lauren Sanchez, i quali, sebbene siano retribuiti da lui, hanno l’obbligo di agire lealmente nei confronti della loro cliente.

Da parte sua, l’avvocato Dain Dreyer, socio dello studio Dreyer & Mazaheri PLLC, ha dichiarato che gli accordi prematrimoniali come quello tra Jeff e Lauren, che sono personaggi di spicco, spesso richiedono mesi per essere conclusi.

“L’accordo deve essere valido in più giurisdizioni, comprendere investimenti privati, portafogli immobiliari e strutture aziendali e garantire la massima riservatezza”, ha detto sottolineando che non riguarda solo gli aspetti finanziari, ma anche la struttura all’interno della quale viene stipulato.

Il matrimonio italiano di Jeff Bezos e Lauren Sanchez

Jeff Bezos e Lauren Sanchez si sposeranno a Venezia dal 24 al 26 giugno. La cerimonia principale si terrà sull’isola privata di San Giorgio Maggiore e si preannuncia già l’evento mondano più importante dell’anno.

Si prevede la partecipazione di circa 200 ospiti di alto profilo, tra cui Oprah Winfrey, Leonardo DiCaprio, Anna Wintour, Barbra Streisand, Bill Gates, Katy Perry, Kim Kardashian, Eva Longoria e molte altre star internazionali.

Secondo indiscrezioni, la coppia avrebbe chiesto donazioni in beneficenza anziché regali.