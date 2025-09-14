Dopo la finale degli US Open un retroscena bollente vede protagonisti i due giovani tennisti e una bellissima e sensualissima modella americana

La rivalità tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sembra andare oltre i campi da tennis. Pare che a New York i due giovani campioni non abbiano lottato solo per conquistare il trofeo degli US Open ma si siano contesi anche le attenzioni di una sensualissima modella americana: Brooks Nader. Fino a qualche giorno fa la bella 27enne era indicata come nuova fidanzata dello spagnolo ma ora è emerso un succoso retroscena che coinvolge anche il nostro amato altoatesino e che sembra riscrivere l’intera vicenda.

Brooks Nader divisa tra Sinner e Alcaraz?

Secondo quanto riporta Page Six, Brooks Nader avrebbe “avuto una relazione sentimentale con entrambi i finalisti maschili degli US Open 2025″. La fonte consultata dal media americano sostiene che la bionda influencer, piuttosto nota negli Stati Uniti, abbia frequentato entrambi i giocatori durante il torneo.

Avrebbe avuto prima un flirt con Sinner per poi concentrarsi esclusivamente su Alcaraz, tanto da assistere ad alcune partite del murciano e non mancare al party che Carlitos ha organizzato dopo la sua vittoria al Grande Slam.

Dunque, stando a questa ricostruzione, lo spagnolo avrebbe vinto ben due volte contro Sinner a New York: dentro e fuori i campi da tennis. Ma c’è un ma.

Da diversi mesi Jannik risulta legato alla danese Laila Hasanovic, ex nuora di Michael Schumacher. La modella non si è persa neppure un incontro sportivo di Sinner nell’ultimo periodo ed era presente sugli spalti anche a New York. Per motivi di lavoro non ha potuto seguire tutte le partite ma non è mancata alla semifinale e ha fatto spudoratamente il tifo per l’ex numero 1.

E non è finita qui. A detta di una persona interpellata dal Daily Mail Brooks Nader – che in passato è stata legata ad un Principe europeo – starebbe facendo il possibile per accrescere la propria popolarità oltre i confini nazionali.

“L’obiettivo di Brooks, ora, è quello di essere il più possibile coinvolto in ogni storia, relazione o dramma – ha assicurato una gola profonda – Vuole promuovere il suo reality show. Quindi, più si fa notizia, meglio è. E per quanto riguarda la sua vita sentimentale, vuole essere single e pronta a socializzare, senza sistemarsi con Carlos o Jannik o chiunque altro, vuole solo divertirsi un sacco”.

Alla Nader importerebbe di più “apparire sulla cronaca che avere una relazione a pieno titolo in questo momento”. Ergo, avrebbe creato scompiglio per far parlare di sé a discapito di Sinner e Alcaraz. E il fatto che a confermare alla stampa queste presunte frequentazioni con i tennisti sia stata proprio la sorella ha fatto storcere il naso a più di qualcuno.

Il silenzio di Sinner e Alcaraz

Nonostante l’indiscrezione lanciata da Page Six abbia scatenato il putiferio sul web – con molti che hanno rimarcato la somiglianza con la trama di Challengers, il film di Luca Guadagnino sul mondo del tennis – sia Jannik Sinner sia Carlos Alcaraz hanno scelto la strada del silenzio. Del resto sono sempre stati molto riservati sulla loro vita privata.

Molte persone in Spagna assicurano che Alcaraz sia single mentre Sinner qualche settimana fa si è dichiarato innamorato. E sebbene non abbia mai pronunciato il nome di Laila, è di fatto lei la ragazza con cui ha trascorso più tempo dopo la fine della relazione con Anna Kalinskaya, tra viaggi in Danimarca e Sardegna.

E così il sospetto che quella di Brooks Nader sia solo una trovata pubblicitaria, chiacchiere prive di fondamento, è forte più che mai. Fino a prova contraria, of course.