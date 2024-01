Challengers, cosa sappiamo sul film di Luca Guadagnino con Zendaya

Fonte: IPA Zendaya

Sport, amore e ambizione. Sono questi i punti fondamentali che vedremo all’interno di Challengers, il film di Luca Guadagnino che racconta la storia i una tennista costretta a fare l’allenatrice per via di un infortunio. Un personaggio che, per quanto possa sembrare semplice, è tutt’altro che banale. Per interpretarlo, Guadagnino ha scelto Zendaya, attrice di talento che vanta la partecipazione in film e serie tv di grandissimo successo. Nell’attesa dell’uscita prevista per aprile 2024, scopriamo qualcosa in più su Challengers.

“Challengers”: trama del film di Luca Guadagnino con Zendaya

Lo abbiamo aspettato per tanto tempo e ora, finalmente, abbiamo una data. Challengers, film di Luca Guadagnino che avrebbe dovuto aprire l’80esima Mostra del cinema di Venezia ma che, a causa degli scioperi che hanno fermato il mondo di Hollywood per mesi, aveva rinviato il lancio, uscirà il 25 aprile 2024. Challengers è uno dei film più attesi del 2024, diretto da un regista che, dopo il discussissimo Bones and All con Timothée Chalamet, torna con un’altra pellicola complicata, che pare avere un ottimo potenziale.

La storia racconta la vita della tennista Tashi Ducan che, dopo un infortunio al ginocchio, deciderà di diventare un’allenatrice. La protagonista, interpretata da Zendaya, dovrà fare i conti con la sua innata voglia di competizione dentro e fuori dal campo di gioco. Ma non solo: il suo carisma colpisce due colleghi sportivi: Art e Patrick. I due ragazzi, nonostante siano amici, inizieranno a corteggiarla e lei, divertendosi a sedurli, inizierà un pericoloso triangolo amoroso.

Ad accompagnare Zendaya in questa nuova avventura sportiva ci saranno Mike Faist, già presente nel cast di West Side Story di Steven Spielberg, nel ruolo di Art, e Josh O’Connor, volto indimenticabile del principe Carlo nella terza e quarta stagione di The Crown. Ancora nessuna anticipazione per ciò che riguarda il resto del cast: molto probabilmente ricco di comparse, considerando quanto Guadagnino ami lavorare con pochi personaggi.

“Challengers”: la locandina ufficiale

Dopo l’uscita del trailer ufficiale, in occasione di Capodanno 2024 Zendaya ha deciso di pubblicare la locandina ufficiale del film: un primo piano della tennista che, attraverso un paio di occhiali specchiati, guarda i due componenti del suo triangolo amoroso sfidarsi sul campo da gioco.

Inutile dire che, proprio come suggerisce la locandina, Zendaya sarà protagonista assoluta del film. Parlando della sua interpretazione per Guadagnino, l’attrice di Euphoria ha raccontato: “Ho pensato che fosse un bel passo verso quella che definirei la prossima fase più ‘adulta’. È stato un po’ spaventoso da affrontare, cosa che credo possa essere positiva. Chiedersi ‘Posso farcela?’ può avere due reazioni: correre lontano da quella sensazione per stare in un posto sicuro o dire ‘Sai che c’è? Vaffanc*lo’”.

Un ruolo che l’ha messa molto alla prova, non solo dal punto di vista sportivo considerando che ha dovuto imparare a giocare a tennis, ma anche a causa di alcune scene intime, che forse non saranno come ce le aspettiamo: “Quello in cui Luca è davvero bravo è trovare sensualità e desiderio. C’è così tanto in solo gli sguardi. La tensione aumenta. Non avere il rilascio a volte è una buona cosa.” Non ci resta che aspettare la metà di aprile 2024 per scoprire se Challenger è il capolavoro che tutti si aspettano.