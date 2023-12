I 12 film da non perdere nel 2024

Fonte: Getty Images Emma Stone, Dakota Johnson e Lady Gaga

Con la fine dell’anno è tempo di fare bilanci e di lanciarci verso 12 nuovi mesi di bellezza e aspettative. Per gli amanti del cinema, il 2023 è stato denso di film che, nel bene o nel male, hanno riscosso un enorme successo. Da Barbie a Oppenheimer passando per C’è ancora domani, abbiamo avuto la possibilità di gustarci film per tutti i gusti. Cosa ci riserva il 2024? Ecco i 12 film che non possiamo proprio perderci.

I film imperdibili del 2024

“Povere creature”, gennaio 2024

Povere creature, vincitore del Leone d’Oro 2023 a Venezia, è la pellicola in cui Emma Stone interpreta Bella Baxter, una moderna Frankenstein al femminile che prende vita grazie a uno scienziato interpretato da Willem Dafoe. Un film che parla di sensualità, di libertà dai pregiudizi, con una protagonista aperta a nuove esperienze e scoperte. Una pellicola tratta da un romanzo di Alasdair Gray in cui troviamo un’eroina moderna, denso di fantascienza, atmosfere gotiche e anche tanto umorismo.

“Madame Web”, febbraio 2024

A febbraio l’universo Marvel ci regala Madame Web, un film tratto dal mondo di Spiderman che racconta la vita di Cassandra Webb, un paramedico di Manhattan con poteri di chiaroveggenza. La protagonista, interpretata dalla bellissima Dakota Johnson, attrice dei film tratti dai libri di E.L. James, dovrà combattere con un nemico e, per farlo, si legherà ad altre tre ragazze: Julia Carpenter (Sydney Sweeney), Mattie Franklin (Celeste O’Connor) e Anya Corazon (Isabela Merced), che nei fumetti Marvel sono il corrispettivo di due incarnazioni di Spider-Woman e di Araña/Spider-Girl.

“Mickey 17”, marzo 2024

Dal regista di Parasite Bong Joon-ho, a marzo arriva Mickey 17, un adattamento del romanzo fantascientifico Mickey7 di Edward Ashton che racconta la storia di un clone, interpretato da Robert Pattinson, ritenuto sacrificabile e che, tornato da una missione suicida sul pianeta Niflheim, scoprirà dell’esistenza di un suo nuovo clone con cui dovrà fare i conti.

“Back to Black“, aprile 2024

Gli amanti di Amy Winehouse possono gioire. Questo biopic ripercorrerà la vita della cantante – interpretata da Marisa Abela – dagli inizi della sua carriera negli anni 2000 fino ai suoi successi più importanti, come la vittoria del Grammy e canzoni come Back to Black.

“Furiosa: A Mad Max Saga”, maggio 2024

A maggio potremo goderci l’attesissimo prequel di Mad Max Fury Road. Nulla è ancora stato svelato, se non la sinossi della trama: “Mentre il mondo va in rovina, la giovane Furiosa viene strappata dal Luogo Verde delle Molte Madri, e cade nelle mani di una grande Orda di Motociclisti guidata dal Signore della Guerra Dementus. Attraversando le Terre Desolate, si imbattono nella Cittadella presieduta da Immortan Joe. Mentre i due tiranni si battono per il predominio, Furiosa deve sopravvivere a molte prove e mettere insieme i mezzi per trovare la strada di casa.” Un film in cui vedremo Anya Taylor Joy, nei panni della protagonista che fu Charlize Theron e Chris Hemsworth, nel ruolo del Signore della Guerra Dementus.

Fonte: IPA

“Inside Out 2”, giugno 2024

Riley torna ad aprire la sua mente da adolescente e inizia a dover fare i conti con nuove emozioni. Con lei Gioia, Tristezza, Rabbia, Paura e Disgusto devono rivedere il loro modo di lavorare, e lasciare spazio ad Ansa, che potrebbe non essere sola.

“Deadpool 3”, luglio 2024

Gli scioperi all’interno del mondo del cinema non hanno impedito a Deadpool 3 di vedere la luce. Il terzo capitolo sulla vita del supereroe più dissacrante e chiacchierone dell’universo uscirà a luglio 2024. Nonostante non ci siano notizie precise, un insider ha raccontato che la trama di Deadpool 3 vedrà la TVA in giro per il Multiverso alla ricerca delle versioni di ciascun supereroe per creare un:”Identificheranno Wolverine di Hugh Jackman come membro principale del nuovo team, ma lui non è esattamente d’accordo e non ne vuole sapere. Deadpool 3 sarà un film di Deadpool e Wolverine, non un film soltanto su Deadpool”.

“Borderlands”, agosto 2024

Tratto dal celebre videogioco, Borderlands è un’avventura sci-fi in cui vedremo Cate Blanchett nei panni della eroina Lilith, una fuorilegge che torna sul suo pianeta natio e si unisce a una squadra di mercenari per salvare la figlia dell’uomo più potente dell’universo.

“Beetlejuice 2”, settembre 2024

Per la gioia degli amanti dei film di Tim Burton, arriva Beetlejuice 2, sequel dell’iconico film del 1988. Jenna Ortega e Winona Ryder reciteranno con Michael Keaton per riprendere uno dei film più creativi del regista di Mercoledì. Ma non solo: accanto a loro vedremo anche Monica Bellucci, attuale compagna di Burton.

“Joker: Folie à Deux”, ottobre 2024

Arriva anche il secondo capitolo di Joker, il sequel del regista Todd Phillips che riporta Joaquin Phoenix nei panni del cattivo più amato della saga di Batman. Accanto a lui, una nuova Harley Quinn interpretata da Lady Gaga. I due vivranno una sindrome psichiatrica nota come disturbo psicotico condiviso, che si verifica quando un disturbo psicotico viene “trasmesso” da un individuo all’altro.

“Wicked 1”, novembre 2024

A novembre potremo gustarci la prima parte di Wicked, film diretto da John M. Chu e tratto dall’omonimo musical di Broadway. Una pellicola attesissima dagli amanti de Il mago di Oz: La trama racconta le origini di Elphaba, interpretata da Cynthia Erivo, che diventa la Strega cattiva dell’Ovest e Glinda, Ariana Grande, destinata a diventare la Buona strega del Sud.

“Lord of the Rings: The War of the Rohirrim”, dicembre 2024

Tra hobbit, nani, elfi e anelli, a dicembre 2024 torneremo nell’universo narrativo di J.R.R. Tolkien con The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim, un anime ambientato 183 anni prima della famosissima trilogia cinematografica. Nonostante la trama non sia ancora stata resa nota, le indiscrezioni dicono che la storia sarà incentrata su Helm Hammerhand, il re di Rohan, e la costruzione del Fosso di Helm.