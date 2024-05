The Fall Guy, cosa sappiamo del film con Ryan Gosling ed Emily Blunt

In arrivo nei cinema "The Fall Guy", il film d'azione che omaggia gli stuntmen. Scopriamo qualcosa in più sulla pellicola con Ryan Gosling ed Emily Blunt

Fonte: IPA Ryan Gosling ed Emily Blunt

David Leitch, stuntman e regista di film come Deadpool 2, Atomic Blonde e John Wick, torna nelle sale con The Fall Guy. Un thriller d’azione che accende i riflettori su una parte del mondo del cinema a volte dimenticata: gli stuntmen. Ecco cosa sappiamo su The Fall Guy.

“The Fall Guy”, trama del film

The Fall Guy, il nuovo film action di David Leitch e prodotto da Universal Pictures, è una pellicola dal gusto anni ’80 che si rifà a una iconica serie del periodo intitolata Professione pericolo.

Colt Seavers è uno stuntman che lavora a Hollywood ed è impegnato principalmente nell’interpretare la controfigura della famosa star d’azione Tom Ryder. La sua vita cambia quando, a causa di una brutta caduta durante un’acrobazia, rimane gravemente ferito. L’evento lo scuote a tal punto da decidere di lasciare la carriera e la sua ragazza, Jody Moreno, anche lei nel mondo del cinema come operatrice della macchina da presa.

Diciotto mesi dopo, Colt lavora come parcheggiatore in un ristorante messicano è viene contattato dalla produttrice cinematografica di Tom. Da quella telefonata scopre non solo che la sua ex Jodi sta lavorando al sui primo film come regista, ma che vorrebbe averlo nel cast del suo Metalstorm, film di fantascienza girato a Sidney, in Australia.

Quando Colt arriva sul set scopre che Jody non lo ha mai convocato ed è ancora furiosa per il modo in cui lui ha deciso di chiudere la relazione. Decide comunque di rimanere quando scopre che Tom, l’attore a cui ha sempre fatto da controfigura, è scomparso. Inizia quindi a cercare di capire come trovarlo, prima che la sua assenza causi la cancellazione del film. Un film con azione e divertimento che suona come un omaggio importante a tutti quegli addetti ai lavori che sono incisivi quando si decide di lavorare a un film, ma che troppo spesso passano in secondo piano.

“The Fall Guy”, cast e quando esce

Che questo genere di film piaccia o meno, certo è che David Leitch ha optato per un cast stellare. Si parte da Ryan Gosling, che dopo aver interpretato i rosei panni di Ken in Barbie, cambia volto e si lancia letteralmente nel ruolo di Colt, lo stuntman disilluso. Insieme a lui la sua amica e collega Emily Blunt, che passa dall’esplosione di Oppenheimer, film sulla storia del fisico della bomba, a quelle di The Fall Guy. Una coppia che, come già sappiamo per via dei vari siparietti del Barbienheimer, funzionano benissimo e assicurano il divertimento.

Si aggiungono poi nomi come Hannah Waddingham, protagonista indiscussa di Ted Lasso, che veste i panni della produttrice che tenta di scovare la star scomparsa Tom Ryder, interpretato da Aaron Taylor-Johnson.

Fonte: IPA

Parlando dei loro personaggi in un’intervista per Vanity Fair, Ryan e Emily hanno raccontato che entrambi si sono trovati subito in sintonia. “Il mio personaggio era ancora in fase di sviluppo. L’intero film lo era. Mi sono sentita invitata a partecipare alla costruzione, ho capito che era gradito il mio contributo: un aspetto che con il passare degli anni per me diventa sempre più stimolante.” Racconta Emily.

Inizialmente, infatti, la sua protagonista sarebbe dovuta essere una truccatrice, ma poi la produzione ha optato per una direttrice della fotografia che debutta come regista: “Volevo evitare, però, il cliché della professionista dura e pura. Desideravo fosse più accessibile, eccentrica, appassionata, alle prese con le vere difficoltà della caotica industria del cinema.”

Per ciò che riguarda il personaggio interpretato da Ryan Gosling, invece: “Colt è resiliente, il tipo di persona che speriamo di essere in circostanze difficili, qualcuno che continua a rialzarsi e non si arrende.” Il film, che ha debuttato nelle sale americane il 26 aprile, arriva al cinema in Italia il primo maggio.