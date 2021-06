Måneskin, il bacio di Damiano e Thomas è una lezione bellissima

editato in: da

I Måneskin tornano a scuotere le coscienze, forti dell’enorme interesse che, da qualche mese a questa parte, li ha investiti a livello internazionale. Un semplice bacio, finito in diretta sulla tv pubblica della Polonia, ha impattato con grande potenza sui tantissimi che hanno assistito ad uno degli ultimi concerti della band italiana.

Reduci da un successo mondiale che li ha travolti dalla magica serata in cui hanno vinto l’Eurovision Song Contest, i Måneskin sono ora impegnati in un tour promozionale che li sta portando in tutta Europa, in una lunga serie di concerti presi letteralmente d’assalto dal pubblico. Ed è proprio durante una delle più recenti tappe del loro viaggio internazionale che Damiano ci ha regalato una bellissima lezione.

Tutto è accaduto al termine di una coinvolgente esibizione che ha visto protagonista la band al completo sul palco del Polsat SuperHit Festiwal 2021: i Måneskin hanno scelto, per l’occasione, la loro hit I Wanna Be Your Slave, che sta riscuotendo grandissimi consensi in tutto il mondo. Nel giorno in cui si è celebrato il Pride, Damiano David e Thomas Raggi si sono abbracciati davanti alle telecamere, che stavano trasmettendo in diretta sulla tv nazionale pubblica il concerto, e si sono scambiati un bacio.

Quindi, sempre ben rivolto alla lucina rossa, Damiano ha esclamato: “Pensiamo che tutti debbano avere la possibilità di fare questo senza alcuna paura. Pensiamo che tutti dovrebbero essere completamente liberi di fare tutto quello che vogliono. Grazie Polonia, l’amore non è mai sbagliato“. Un messaggio potente, soprattutto in un Paese dove la mentalità conservatrice prevale ancora, limitando di fatto i diritti degli omosessuali. Gli applausi del pubblico presente al concerto lasciano però uno spiraglio di speranza per un futuro migliore, quello stesso futuro di cui i Måneskin hanno voluto portare un piccolo scorcio sul palco.

La band ha poi condiviso il momento del bacio tra Damiano e Thomas sul suo profilo Instagram, un piccolo tassello della più grande battaglia a favore dei diritti della comunità LGBTQIA+. Anche Giorgia Soleri, da tempo legata sentimentalmente al cantante dei Måneskin e molto sensibile al tema da loro affrontato in diretta tv, ha mostrato il suo sostegno pubblicando il video tra le sue storie di Instagram: “Abbiamo il diritto di amare ed essere chi vogliamo. Nessuno dovrebbe avere paura“.