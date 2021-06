Måneskin, Victoria rischia di essere investita: interviene Damiano

editato in: da

Måneskin all’Eurovision, fotostoria di un trionfo: il tifo dei vip

L’inatteso successo al Festival di Sanremo, poi l’incredibile vittoria all’Eurovision Song Contest 2021 e la scalata alle classifiche in tutta Europa: i Måneskin stanno vivendo un momento d’oro, e proprio in questi giorni sono impegnati in un tour promozionale che li sta portando nelle principali città del continente. Ma ad Amsterdam hanno avuto un attimo di paura, per quello che poteva trasformarsi in un pericoloso incidente ai danni di Victoria De Angelis.

Mentre il loro nuovo singolo I Wanna Be Your Slave raggiunge vertici inaspettati persino nel Regno Unito, i Måneskin hanno dato il via al loro giugno on the road, portando il loro rock in tutta Europa. Come si evince anche dalle immagini che i membri della band stanno condividendo su Instagram, hanno già fatto tappa a Berlino e si sono poi diretti verso Amsterdam. Ed è qui che Victoria stava per essere investita da un motorino, rischiando di farsi seriamente male. Un video, pubblicato su Twitter da una fan dei Måneskin, ha raccontato la vicenda in maniera dettagliata.

Victoria e Damiano erano appena usciti dall’auto che li aveva scortati nel centro di Amsterdam (seguiti da Thomas, prontamente uscito dall’inquadratura che si è soffermata sui due protagonisti di questa storia dai risvolti fortunatamente felici). Entrambi accolti dai fan, si sono intrattenuti per un attimo a salutare coloro che li stavano aspettando con ansia, senza accorgersi che Victoria era ancora in strada. Più precisamente, era rimasta nella corsia riservata alle bici e ai motocicli, dalla quale stava sopraggiungendo uno scooter.

Due ragazzi a velocità sostenuta e senza casco – in quel tratto non vige l’obbligo di indossarlo – stavano per scontrarsi con la giovane bassista, un incidente che avrebbe potuto provocare serie conseguenze a tutti coloro che ne sarebbero stati coinvolti. Ma Damiano si è prontamente accorto di ciò che stava accadendo, quindi ha afferrato Victoria per un braccio e l’ha trascinata sul marciapiede, impedendo il peggio. Un sospiro di sollievo è scaturito dai fan, che hanno visto con i propri occhi l’incidente sfiorato.

Per fortuna tutto si è concluso bene, e i Måneskin hanno trascorso la loro tappa ad Amsterdam in piena serenità. Il loro tour prosegue senza sosta, tanto che la band ha già lasciato la città per nuovi lidi. E il futuro sembra riservare loro ancora un’infinità di sorprese: si vocifera ormai da qualche giorno che i Måneskin siano in procinto di essere accolti sotto l’ala di Simon Cowell, celebre manager di star internazionali e “papà” di X Factor.