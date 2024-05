I Maneskin incendiano Città del Messico, foto e video del loro travolgente show

Le notizie di uno scioglimento dei Maneskin sono state per il momento respinte, con grande clamore del pubblico: sold out a Città del Messico

Il 17 maggio, i Maneskin sono tornati a esibirsi dal vivo con uno spettacolo mozzafiato che ha incantato oltre 55mila fan al Tecate Emblema Festival di Città del Messico. Questo show esplosivo ha segnato l’inizio della loro serie di concerti estivi, che li porterà sui palchi dei più importanti festival del 2024.

Dopo un periodo di costante attenzione mediatica, sembra quasi strano non sentire quotidianamente notizie sui Maneskin. Tra i loro tour, video dei concerti, folle di fan che cantano i loro successi, premi vari e apparizioni in programmi televisivi americani, c’è stato un periodo di pausa.

Durante questo intervallo, Victoria De Angelis, la bassista della band romana, ha iniziato un tour come Dj, mentre Damiano David ha fatto parlare di sé per la sua presenza al Met Gala con la compagna, l’attrice Dove Cameron, con la quale è ufficialmente in coppia da qualche mese.

Un concerto a Città del Messico che ha lasciato i fan senza fiato

Il ritorno dei Maneskin sul palco è stato segnato da un entusiasmante show al Tecate Emblema Festival di Città del Messico. Dopo una pausa di cinque mesi, la band ha ripreso con energia e passione, presentando una scaletta ricca di brani tratti dal loro ultimo album “Rush!”.

Fonte: Ufficio Stampa Maneskin

Damiano David ha salutato i fan messicani con un caloroso “Ciao Città del Messico, siamo molto felici di essere qui. Mi dispiace, non metto in pratica il mio spagnolo da alcuni mesi” prima di aprire lo show con “Don’t Wanna Sleep“. Le voci di un possibile scioglimento sono state smentite, almeno per ora.

Il concerto è andato avanti con una scaletta di 16 brani, inclusi successi internazionali come “I Wanna Be Your Slave” e “Beggin”. Entrambe le tracce hanno recentemente raggiunto l’incredibile traguardo di oltre un miliardo di stream su Spotify, entrando nel prestigioso Billion Stream Club. Il pubblico è stato ulteriormente deliziato con brani come “Mammamia“, “Zitti e Buoni” e “Supermodel“.

Il sold-out al Tecate Emblema Festival non è solo un trionfo per la band, ma anche l’inizio di una serie di 15 concerti da headliner in festival di rilievo in tutto il mondo. Durante questa estate, i Maneskin si esibiranno in Sud America, Europa e Asia, facendo conoscere la loro musica ad un pubblico sempre più vasto.

Rumors e realtà

Le preoccupazioni dei fan su un possibile scioglimento della band erano state alimentate dal progetto solista di Victoria De Angelis come Dj, che l’ha vista esibirsi in vari club europei, e dalla “luna di miele” americana di Damiano David con la fidanzata Dove Cameron, culminata con la loro presenza al Met Gala.

Questa situazione aveva portato alcuni fan a paragonare Cameron a Yoko Ono, temendo che potesse allontanare Damiano dalla band. Inoltre, una foto postata dal frontman sui social, in cui il tatuaggio del simbolo dei Maneskin era coperto da un altro disegno, aveva ulteriormente alimentato i sospetti.

Nonostante questi segnali, i Maneskin non sono prossimi allo scioglimento. Al contrario, da giugno fino alla fine di agosto, saranno impegnati in una tournée mondiale che li vedrà esibirsi dalla Germania fino al Giappone.

Fonte: Ufficio Stampa Maneskin

I numeri della band italiana più famosa al mondo

Nel 2023, i Maneskin hanno suonato davanti a oltre un milione di fan in 27 paesi su quattro continenti, dimostrando il loro crescente successo globale. La band ha accumulato numerosi riconoscimenti, tra cui il Vma Best Rock, l’Ema Best Rock Act e il Nrj Music Awards in Francia come artisti più trasmessi in radio.

I loro risultati discografici del 2023 sono impressionanti: 392 certificazioni, comprendenti 32 Dischi di Diamante, 294 Dischi di Platino e 66 Dischi d’Oro.

Le date del tour mondiale dei Maneskin

Quest’estate, i Måneskin saranno protagonisti nei seguenti festival:

Germania : 8 giugno 2024, Norimberga, Rock im Park; 9 giugno 2024, Nürburgring, Rock Am Ring

: 8 giugno 2024, Norimberga, Rock im Park; 9 giugno 2024, Nürburgring, Rock Am Ring Austria : 15 giugno 2024, Nickelsdorf, Nova Rock Festival

: 15 giugno 2024, Nickelsdorf, Nova Rock Festival Paesi Bassi : 21 giugno 2024, Landgraaf, Pinkpop Festival

: 21 giugno 2024, Landgraaf, Pinkpop Festival Finlandia : 27 giugno 2024, Seinajoki, Provinssi Festival

: 27 giugno 2024, Seinajoki, Provinssi Festival Polonia : 3 luglio 2024, Gdynia, Open’er Festival

: 3 luglio 2024, Gdynia, Open’er Festival Belgio : 5 luglio 2024, Werchter, Rock Werchter

: 5 luglio 2024, Werchter, Rock Werchter Francia : 10 luglio 2024, Le Barcarés, Les Déferlantes

: 10 luglio 2024, Le Barcarés, Les Déferlantes Spagna : 12 luglio 2024, Madrid, Mad Cool

: 12 luglio 2024, Madrid, Mad Cool Portogallo : 18 luglio 2024, Lisbona, Super Bock Super Rock

: 18 luglio 2024, Lisbona, Super Bock Super Rock Grecia : 23 luglio 2024, Atene, Athens Ejekt Festival

: 23 luglio 2024, Atene, Athens Ejekt Festival Giappone : 17 e 18 agosto 2024, Tokyo, Summer Sonic Main Stage

: 17 e 18 agosto 2024, Tokyo, Summer Sonic Main Stage Francia: 22 agosto 2024, Parigi, Rock en Seine

Damiano David: L’uomo più bello d’Italia

Mentre i Maneskin continuano a conquistare il pubblico oltreoceano, in Italia Damiano David è stato incoronato come l’uomo più bello del Paese. La rivista Novella 2000 ha stilato una classifica dei dieci uomini più affascinanti d’Italia, posizionando il frontman dei Maneskin al primo posto. Sul podio anche Stefano De Martino e Marco Mengoni.