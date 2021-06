Michele Merlo, stabilita la data del funerale

editato in: da

Mike Bird, la dedica di Emma durante il concerto e le parole dei vip

Ha lasciato tutti attoniti e addolorati la scomparsa di Michele Merlo, il cantante ventottenne che aveva partecipato al talent show Amici di Maria De Filippi nel 2017 con il nome d’arte Mike Bird. Si è spento dopo essere stato colpito da emorragia cerebrale e aver lasciato senza parole il mondo della musica e il pubblico italiano. E, adesso, è giunto il triste momento di celebrare i funerali.

Ci è voluto un po’ tempo prima di fissare una data per poter dare un ultimo saluto a Mike Bird. Innanzitutto è stato necessario procedere ad una autopsia per stabilire le cause del decesso. A determinare la scomparsa di Michele è stata ufficialmente una leucemia fulminante, che gli ha scatenato la fatale emorragia cerebrale. A poco sono servite la visita in pronto soccorso, dove si è recato personalmente, e l’operazione effettuata con urgenza all’ospedale Maggiore di Bologna con il ricovero in terapia intensiva.

Organizzare tutto nei minimi dettagli per permettere ai cari di Michele Merlo e a tutti i suoi numerosi sostenitori di dire addio per l’ultima volta all’artista non deve essere stato semplice. La camera ardente sarà allestita mercoledì 16 giugno al Pantheon della Certosa di Bologna e sarà accessibile dalle 9 alle 16.

I funerali, invece, verranno svolti nella città natale di Michele. La funzione si terrà venerdì 18 giugno alle 17 a Rosà, Vicenza, presso Villa Marchiorello, Località Ca’ Minotto. I familiari hanno fatto sapere che daranno aggiornamenti su eventuali iniziative benefiche che verranno intraprese in onore del cantante e che saranno devolute all’AIL, Associazione italiana contro le leucemie.

Molti sono stati i vip, tra cui Maria De Filippi, ed ex allievi di Amici che, nei giorni scorsi, hanno espresso il loro cordoglio. Tra questi anche Emma Marrone che, durante il suo concerto all’Arena di Verona tenutosi la sera prima del decesso, aveva fatto una dedica e cantato una canzone per il collega di cui era stata coach ad Amici.

Il dolore per la perdita di Michele è grande. Il suo ricordo, la sua allegria e la sua voce stupenda resteranno indelebile nella memoria e nel cuore dei suoi cari e di tutti coloro che hanno imparato ad apprezzare la sua umiltà e il suo carattere.