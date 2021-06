Vieri, l’amore per Costanza Caracciolo: “Non potevo chiedere di meglio”

editato in: da

Una vita trascorsa sui campi di calcio, un’infinita schiera di donne al suo fianco e la fama di vero latin lover: Christian Vieri è stato senza alcun dubbio uno dei principali protagonisti delle cronache rosa degli anni 2000, ma da qualche tempo a questa parte ha messo la testa a posto. A riuscire in questa impresa è stata la bellissima Costanza Caracciolo, che è diventata sua moglie e la mamma delle sue due bambine.

“Ci ho messo pochissimo a capire che avrei messo su famiglia con lei” – ha raccontato Bobo Vieri in una lunga intervista a 7, il magazine del Corriere della Sera – “La conoscevo da dieci anni, sapevo bene che tipo di donna avevo davanti. È stato veloce, tutto molto semplice. L’ho rivista e in un lampo ho realizzato che ci saremmo sposati”. Vieri e Costanza Caracciolo, amici da una vita, hanno visto scoppiare la scintilla solamente nell’estate del 2017, quando hanno iniziato a frequentarsi. E, in un istante, le loro vite si sono indissolubilmente legate.

Convolati a nozze il 18 marzo 2019 con una cerimonia segretissima che si è svolta nell’incantevole cornice di Villa Litta, a Milano, i due innamorati hanno coronato il loro sogno. Ancor prima del matrimonio, tuttavia, avevano deciso di allargare la famiglia: dopo un aborto spontaneo al terzo mese di gravidanza, dolorosamente accaduto quando Costanza e Bobo stavano insieme ancora da pochissimo tempo, è arrivata la loro splendida Stella. La piccola, nata nel 2018, ha portato un raggio di sole nella coppia, ancora scossa per la terribile perdita.

Poco dopo, la lieta novella: la Caracciolo ha rivelato di essere nuovamente incinta, e nel marzo 2020 è nata la sua secondogenita Isabel. La famiglia Vieri è ora al gran completo (almeno per il momento), e per Bobo non potrebbe esserci gioia più grande. Innamorato pazzo delle sue donne, sa di dover tantissimo a Costanza: “È davvero bella, su questo non ci sono dubbi. Poi ha grande carattere, mi piace. Ed è sempre solare” – ha ammesso. Come mamma, d’altronde, è “la numero uno”, ha rivelato l’ex calciatore: “Non potevo chiedere di meglio”.

Che in futuro Bobo e Costanza vogliano allargare ancora la famiglia? Per ora, Costanza non sembra affatto intenzionata: in un’intervista che l’ex velina ha rilasciato al settimanale Chi alcuni mesi fa, ha infatti confessato di sentirsi completa così. “Per ora ci fermiamo, è da tre anni che sono incinta e abbiamo due figlie stupende. Poi… nella vita, mai dire mai”.