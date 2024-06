Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Federica Schievenin è la moglie di Nicolò Barella, celebre centrocampista dell’Inter e della Nazionale Italiana. La coppia accoglie ora il loro primo figlio maschio proprio in un momento in cui l’Italia è preoccupata per Nicolò Barella in vista di Euro 2024. Il centrocampista dell’Inter continua a seguire terapie e lavoro differenziato per un affaticamento al retto femorale destro. Gigi Buffon, esprime fiducia nel recupero di Barella, sottolineando l’importanza del suo apporto per la Nazionale.

Federica Schievenin, chi è la moglie di Nicolò Barella

Federica Schievenin, moglie di Nicolò Barella, è una figura affascinante e dinamica. Classe 1990, è originaria di Cagliari e ha 33 anni. Con una carriera da modella alle spalle, ha sempre dimostrato una passione per le moto da cross, un hobby che coltiva con dedizione. La sua laurea in Scienze Motorie, ottenuta di recente, riflette il suo impegno per l’educazione e una comprensione profonda del mondo sportivo.

Federica utilizza i social media, specialmente Instagram, per condividere la sua vita con oltre 121 mila follower, mostrando momenti di famiglia, di lavoro e di passione.

Il 1 luglio 2018, Federica e Nicolò Barella si sono uniti in matrimonio in Sardegna, a Villa d’Orri, un’ex residenza estiva della famiglia reale dei Savoia. La loro storia d’amore, iniziata nel 2016, è caratterizzata da una complicità e un affetto profondi.

Entrambi originari della Sardegna, hanno scelto questa terra come cornice per il loro matrimonio, circondati da amici e familiari. Le dediche social che si scambiano testimoniano un legame solido e autentico.

Una famiglia in crescita

Federica Schievenin e Nicolò Barella sono genitori di quattro figli. La primogenita, Rebecca, è nata nel 2017, seguita da Lavinia nel 2019 e Matilde nel 2021. Recentemente, il 6 giugno 2024, è nato il loro primo figlio maschio, Romeo.

L’annuncio della sua nascita è stato dato sui social con grande emozione: “Benvenuto amore nostro. Romeo Barella”. La gioia per l’arrivo di Romeo è stata condivisa anche da numerosi VIP, tra cui Chiara Ferragni e Costanza Caracciolo, che hanno lasciato messaggi di affetto e congratulazioni.

Federica Schievenin, moglie di Nicolò Barella, non è solo una modella di successo, ma anche una mamma dedicata. Il suo profilo Instagram, fede_schievenin, è un diario di vita familiare, dove condivide momenti di gioia e amore con i suoi figli e il marito. La sua capacità di bilanciare carriera e vita familiare è ammirevole, e la sua presenza costante è una fonte di forza e stabilità per Nicolò.

Federica ha sempre cercato di mantenere una certa riservatezza sulla sua vita privata, pur condividendo con i suoi follower alcuni dei momenti più belli e significativi della sua famiglia.

Amore solido e famiglia unita

La storia d’amore tra Federica Schievenin e Nicolò Barella è un esempio di dedizione e complicità. La coppia, che ha attraversato momenti di gioia e difficoltà, continua a crescere insieme, accogliendo con felicità ogni nuovo membro della famiglia. La nascita di Romeo Barella segna un nuovo capitolo nella loro vita, rafforzando ulteriormente il loro legame e la loro unità familiare.

Lo scorso dicembre, nel 2023, la mamma, Federica Schievenin, annunciò di essere incinta rivelando per un doloro segreto: “Durante questo viaggio il più piccolo ci ha lasciato… per noi che avevamo già vissuto questo dolore atroce , pochi mesi fa, e’ stato riaprire una ferita… sono stati mesi difficili anzi un anno difficilissimo..con tuo papà vicino e’ stato tutto un po’ più semplice…Ora esplodiamo di gioia sapendo che tu stai bene e non vediamo l’ora di vederti”.