Lietissimo annuncio in casa Barella: il calciatore e la moglie Federica Schievenin hanno accolto oggi l’arrivo del piccolo Romeo. Si tratta del quarto figlio della coppia, arrivato dopo tre sorelline maggiori. La coppia ha celebrato questo momento indimenticabile con uno scatto, condiviso sui loro canali Instagram ufficiali. Nella didascalia del post si legge tutta la gioia del calciatore e della moglie per un evento così lieto.

Nicolò Barella e Federica Schievenin, la nascita del piccolo Romeo

Nicolò Barella, talentuoso centrocampista dell’Inter e della nazionale italiana, ha fatto un annuncio meraviglioso sul suo profilo social ufficiale. Il calciatore, infatti, ha condiviso una foto che ritrae il piedino di suo figlio, celebrando, così, la sua nascita. La didascalia del post, apparso sia sul profilo dello sportivo, che su quello della moglie Federica Schievenin, infatti, annuncia a tutti il lieto evento: “Benvenuto amore nostro. Romeo Barella”. È nato, quindi, il quarto figlio di Nicolò Barella, primo maschio tra i pargoli del calciatore e della moglie. Nel contenuto digitale, inoltre, la coppia ha aggiunto anche dei dettagli sulla data e l’ora di nascita del piccolo di casa: “06/06/24 14:05”.

Il lieto evento, quindi, ha avuto luogo nel pomeriggio del sei giugno 2024 e il neonato si chiama Romeo. Il bimbo è il quarto figlio della coppia, che ha già accolto l’arrivo di tre femminucce: Rebecca, Lavinia e Matilde, nate rispettivamente nel 2017, nel 2019 e nel 2021. La primogenita di Nicolò Barella e Federica Schievenin era presente al matrimonio dei genitori, che ha avuto luogo l’1 luglio 2018.

Federica Schievenin, il dolore dei primi mesi di gravidanza

Nicolò Barella e Federica Schievenin hanno annunciato la nascita del loro quarto figlio, Romeo, con un post condiviso su Instagram. Anche in occasione dell’annuncio della dolce attesa, la moglie del calciatore aveva utilizzato il canale social per comunicare il lieto evento a tutti i suoi ammiratori. In quella circostanza, però, Federica Schievenin aveva svelato anche un doloroso fatto accaduto nei primi mesi di gestazione. La coppia, infatti, attendeva dei gemelli ma, purtroppo, l’ex modella ha perso l’altro piccolo nel corso dei mesi di gravidanza: “Siete arrivati insieme… Ed è stata un’emozione immensa…Durante questo viaggio il più piccolo ci ha lasciato… Per noi che avevamo già vissuto questo dolore atroce, pochi mesi fa, è stato riaprire una ferita… Sono stati mesi difficili anzi un anno difficilissimo. Con tuo papà vicino è stato tutto un po’ più semplice… Ora esplodiamo di gioia sapendo che tu stai bene e non vediamo l’ora di vederti. Ti stiamo aspettando piccolo Barella”.

Nicolò Barella e Federica Schievenin hanno svelato, inoltre, di aver perso un altro figlio, prima di questa gravidanza. Ma, adesso, la coppia, può festeggiare l’arrivo del piccolo di casa che corona un amore grande che unisce il calciatore e l’ex modella, originaria di Cagliari, da ben otto anni. I due sono convolati a nozze, infatti, dopo due anni di fidanzamento e la nascita della loro primogenita.

Federica Schievenin è nata nel 1990 a Cagliari e ha la passione per il motocross. Grazie alla sua bellezza, la moglie di Nicolò Barella ha un passato da modella e ha anche lavorato nel negozio di famiglia.