Federica Schievenin, il motocross e l’amore per Nicolò Barella

Federica Schievenin è la bellissima moglie di Nicolo Barella, centrocampista dell’Inter, squadra con la quale quest’anno il calciatore ha vinto lo scudetto, e della Nazionale italiana, con cui è impegnato attualmente per gli Europei.

Occhi chiari, capelli biondi e un sorriso coinvolgente sono solo alcuni dei segni distintivi di Federica Schievenin che colpiscono al primo sguardo. Tra le wags (mogli e compagni dei calciatori) della Nazionale azzurra, Federica è del 1990 (più precisamente è nata il 19 marzo del 1990 a Cagliari in Sardegna). Tra le sue passioni il motocross: a quanto pare, infatti, avrebbe voluto gareggiare come il fratello al quale ha fatto da assistente di gara.

Bellissima e con un fisico stupendo, nel passato lavorativo di Federica anche il mondo della moda e la gestione del negozio di famiglia insieme alla madre.

Le nozze con Nicolò Barella sono datate 2018, quando il primo luglio di quell’anno si sono detti sì, per poi festeggiare il matrimonio nella suggestiva cornice di Villa d’Orri in Sardegna, la terra di origine di entrambi. Dal loro amore sono nate tre figlie, la primogenita è Rebecca nata nel 2017. Nel 2019 è stata la volta di Lavinia, mentre il 18 gennaio del 2021 è venuta alla luce la più piccola delle tre figlie: Matilde.

Se Federica Schievenin è del 1990, il marito è del 1997: sette anni di differenza che a quanto pare, soprattutto all’inizio della loro relazione, sono stati motivi di qualche attacco. Ma la loro è una coppia molto affiatata e profondamente legata. Un rapporto bellissimo, che spesso viene raccontato sui social. Federica Schievenin su Instagram pubblica molti scatti di famiglia, tra gli ultimi quelli in compagnia del marito Nicolò Barella e delle tre figlie, che sono stati condivisi in occasione della vittoria dello scudetto da parte dell’Inter. A corredo delle immagini aveva scritto: “Complimenti papà, siamo fiere e orgogliose di questo tuo traguardo… che un po’ sentiamo anche nostro! Grazie per queste emozioni forti…. Ti amiamo”, parole a cui aveva replicato anche il giocatore scrivendo: “Vi amo”.

In un’altra occasione, invece, ha pubblicato alcuni scatti di famiglia in cui la si vede con il pancione, durante la gravidanza della ultimogenita Matilde, scrivendo: “Le cose vere e importanti della vita”.

Federica Schievenin è bellissima e profondamente legata al marito e alle figlie, come dimostrano i contenuti che condivide sui social. Dove è molto seguita, basti pensare che su Instagram ha oltre 56 mila follower.