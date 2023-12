Fonte: IPA Nicolò Barella e la moglie Federica Schievenin

Grande gioia per Nicolò Barella – centrocampista dell’Inter – e sua moglie Federica Schievenin. La coppia è infatti in attesa del 4° figlio, concepito dopo un doloroso aborto che lei ha raccontato sul suo profilo Instagram e che oggi appartiene al passato, sebbene non l’abbia dimenticato. Le tre sorelline – Rebecca, Lavinia e Matilde – sono già al settimo cielo e non vedono l’ora di conoscere il più piccolo, che i genitori attendono con grande trepidazione.

Nicolò Barella di nuovo papà, l’annuncio di Federica Schievenin

“Siete arrivati insieme ed è stata un’emozione immensa: durante questo viaggio il più piccolo ci ha lasciato. Per noi che avevamo già vissuto questo dolore atroce, pochi mesi fa, è stato riaprire una ferita. Sono stati mesi difficili anzi un anno difficilissimo. Con tuo papà vicino è stato tutto un po’ più semplice. Ora esplodiamo di gioia sapendo che tu stai bene e non vediamo l’ora di vederti . Ti stiamo aspettando Piccolo Barella”, ha scritto Federica Schievenin sul suo Instagram, con cui ha annunciato di essere incinta per la quarta volta.

Dalle sue parole, emerge che questa avrebbe dovuto essere una gravidanza gemellare ma – come purtroppo spesso accade – uno dei due piccoli non ce l’ha fatta. Un dolore grande che si aggiunge a quello che aveva già vissuto da poco e in quest’anno, che hanno definito come difficilissimo. Eppure, si sa, la vita va avanti ed è spesso capace di sorprenderci. Proprio come ha fatto con loro, che oggi possono dirsi felici e pronti ad accogliere un altro figlio.

Chi è Federica Schievenin

Nata il 19 marzo 1990, Federica Schievenin è originaria di Cagliari. Dopo aver abbandonato il sogno di gareggiare con le motocross, da figlia di un impresario attivo nel campo dei motori, si dedica successivamente alla gestione del negozio di famiglia insieme alla madre. Contemporaneamente svolte l’attività di modella. Oggi vive a Milano con suo marito Nicolò e si è laureata in Scienze Motorie Sportive.

Nicolò Barella e Federica Schievenin si sono sposati il 1° luglio 2018 in Sardegna, terra d’origine di entrambi, con una romantica cerimonia celebrata a Villa d’Orri, ex residenza estiva della Famiglia Reale di Savoia. Le nozze sono arrivate dopo due anni di fidanzamento e, ad unirli, è un amore davvero profondo. Sono infatti soliti scambiarsi dediche sui social, che lui replica ogni volta in campo baciando il tatuaggio che porta sul braccio a ogni gol. Oggi sono in attesa del quarto figlio dopo Rebecca, la primogenita avuta prima del matrimonio nel 2017, quindi Lavinia e Matilde. Per la coppia si tratta del primo maschietto dopo 3 femmine, che non vedono l’ora di conoscere il più piccolo.

La loro unione è solida, nonostante le tante critiche che hanno dovuto subire in passato e che sono legate alla loro differenza d’età (lei è più grande di 7 anni): “Se sono stata giudicata perché ho sposato un uomo più giovane? Sempre. Ma non mi importava del giudizio della gente. Hanno sempre da dire, grande o piccolo che sia. Bisogna fregarsene”, aveva dichiarato, lasciandosi alle spalle tutti gli inutili pettegolezzi circolati sul loro conto.