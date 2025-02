Federica Pellegrini fa parte della Hall of fame del nuoto. La nuotatrice ha commentato la notizia con delle dichiarazioni in cui ha ricordato Alberto Castagnetti

Fonte: IPA Federica Pellegrini

Nella sua lunga carriera sportiva Federica Pellegrini ha ottenuto diversi riconoscimenti davvero unici. Le prodezze atletiche della campionessa di nuoto, che è stata denominata La Divina, sono state seguite dagli appassionati di questo sport di tutto il mondo e la sua fama è nota a livello internazionale. Proprio per questo l’International Swimming Hall of Fame ha deciso di riconoscerle un premio davvero unico. La sportiva è stata inserita nella lista dei nuotatori che più di tutti hanno contribuito alla crescita di questo sport nel mondo.

Federica Pellegrini ha commentato il riconoscimento ottenuto con delle dichiarazioni piene di gratitudine e non scordandosi di citare il suo grande maestro Alberto Castagnetti.

Federica Pellegrini nella Hall of fame del nuoto

Federica Pellegrini ha recentemente concluso una importante esperienza televisiva. La nuotatrice, infatti, è stata una delle concorrenti dell’ultima edizione di Ballando con le stelle, dove è riuscita a ottenere il secondo posto dietro l’amatissima Bianca Guaccero, che ha vinto l’edizione in coppia con Giovanni Pernice.

Dopo le soddisfazioni televisive, Federica Pellegrini ha ottenuto un nuovo premio anche nel suo campo: il nuoto. La nuotatrice è stata inserita, infatti, nell’International Swimming Hall of Fame, gestita da un’organizzazione statunitense. L’associazione internazionale ha deciso d’includere la sportiva italiana in questa lista per i suoi grandi meriti sportivi: “È l’unico nuotatore, maschio o femmina, ad aver vinto otto medaglie di fila nella stessa specialità, i 200 metri stile libero, ai campionati del mondo. Inoltre è la prima campionessa olimpica italiana di nuoto e l’unica nuotatrice italiana ad aver stabilito più record mondiali in più di un evento. Ai Giochi olimpici di Tokyo 2020 (disputati nel 2021), è diventata la prima nuotatrice a qualificarsi per cinque finali olimpiche consecutive nello stesso evento, i 200 metri stile libero”.

La cerimonia ufficiale per riconoscerle l’onorificenza avrà luogo lunedì 28 luglio al Park Royal Collection a Marina Bay, durante i prossimi Mondiali di Nuoto.

Federica Pellegrini, le parole per il suo maestro

Federica Pellegrini è stata inserita nella Hall of Fame di nuoto. Un riconoscimento molto importante che La Divina ha commentato con un post sul suo canale Instagram ufficiale: “Per molte ragioni, grazie. Il tempio del nuoto mi aspetta. Hall of Fame sto arrivando!”.

Ma la nuotatrice ha rilasciato anche delle dichiarazioni a riguardo mentre si trovava all’Università di Verona per un evento, affermando di sentirsi grata del riconoscimento ottenuto, come riportato da La Repubblica: “Sono onorata e lusingata di questo prestigioso riconoscimento”.

Federica Pellegrini ha voluto ricordare anche il suo maestro Alberto Castagnetti, già presente nella prestigiosa lista: “Sono felice di entrare a far parte del Tempio della storia del nuoto e di ritrovare tanti grandi atleti italiani e soprattutto il mio maestro Alberto Castagnetti”. Diverse volte, la nuotatrice ha raccontato la sofferenza provata quando l’allenatore è scomparso improvvisamente dopo aver subito un delicato intervento al cuore. Secondo la sportiva, Alberto Castagnetti è stato colui che le ha insegnato questo mestiere e le ha fatto capire cosa vuol dire davvero essere un’atleta. Federica Pellegrini ha svelato che per lei è stata dura non averlo più al suo fianco, poter seguire i suoi insegnamenti e condividere con lui i suoi trionfi sportivi.