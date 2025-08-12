Federica Pellegrini dolcissima in acqua con la figlia Matilde: “Una pinnata alla volta”

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

Quando si ha una mamma come Federica Pellegrini è impossibile pensare di essere un “pesce fuor d’acqua”. La campionessa olimpica, diventata mamma di Matilde da poco più di un anno, ha deciso di avvicinare la bambina all’acqua, il suo elemento preferito.

Un momento dolcissimo, documentato con una serie di foto condivise dalla nuotatrice sui suoi social, con cui però ha voluto puntualizzare di non volerla spingere a seguire necessariamente le sue orme.

Federica Pellegrini, le dolcissime foto in acqua con Matilde

Quando il tuo mondo è fatto d’acqua e corsie, è naturale che il primo vero contatto di tua figlia con il mare o la piscina diventi un momento speciale, da custodire per sempre. Federica Pellegrini, regina indiscussa del nuoto italiano e mamma da poco più di un anno, ha voluto condividere con i suoi follower un capitolo tenerissimo della sua nuova vita: Matilde che vive l’acqua insieme a lei.

La campionessa olimpica ha pubblicato sui social alcuni scatti che ritraggono lei e la piccola Matilde, di poco più di un anno, immerse in momenti di pura gioia in acqua: Federica sorride rilassata, mentre sostiene e incoraggia la bambina nelle prime esperienze acquatiche. Un contatto naturale e spontaneo con l’elemento che ha segnato la sua carriera, ma che per Matilde potrà restare semplicemente un gioco.

A corredo delle foto, infatti, Federica scrive: “Non sono una mamma che spinge sua figlia a fare la nuotatrice come lo sono stata io (non lo farei mai, sport troppo duro e difficile, se lo sceglierà sarà perché le piace, sono una mamma che sa quanto importante sia imparare a nuotare bene e sapersi destreggiare in un elemento così complesso!! Piano piano una pinnata alla volta!!”

Un messaggio che racchiude la filosofia di Federica oggi: meno cronometri, più sorrisi, e una nuova “gara” vinta ogni giorno, quella dell’amore per sua figlia.

Nei commenti, la campionessa ha raccolto numerosi messaggi di affetto e approvazione per la sua scelta educativa. C’è però anche chi continua a sperare che Matilde erediti la stessa passione della mamma e possa presto diventare una grande campionessa: “L’allieva supererà la maestra divina” .

Federica Pellegrini, la vita da mamma

Per anni Federica Pellegrini ha vissuto seguendo il ritmo serrato di allenamenti, gare e viaggi in giro per il mondo. Oggi le sue giornate scorrono a un passo diverso, scandite anche dalle esigenze della piccola Matilde, nata il 3 gennaio 2024.

Un cambio di rotta non da poco: notti insonni, nuove responsabilità e un’organizzazione familiare completamente diversa. Ma, come in ogni gara, nell’ultimo anno Federica ha affrontato la sfida con determinazione e sorriso, sostenuta dal marito Matteo Giunta, che lei stessa ha definito “un papà eccezionale”.

Un viaggio, quello della maternità, che le ha insegnato a rallentare, a dare un nuovo ordine alle priorità e a scoprire una pazienza diversa da quella necessaria per allenarsi in piscina. Le medaglie e i record restano nel cuore, ma il traguardo più importante è crescere sua figlia con amore, libertà e il piacere di scoprire il mondo una “pinnata” alla volta.