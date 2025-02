Federica Nargi a Verissimo sorprende Silvia Toffanin: “Ecco quando mi sposerò”

Federica Nargi è tornata a Verissimo per raccontare la sua nuova vita da quando è diventata mamma. Dal compagno Alessandro Matri ha avuto le piccole Sofia e Beatrice. Una storia d’amore lunga e solida, dove non c’è ancora stato spazio per il matrimonio. E proprio di fronte a questa domanda, l’ex Velina di Striscia la notizia ha preso in contropiede Silvia Toffanin, che non ha potuto fare altro che ridere di gusto.

Il matrimonio di Federica Nargi e Alessandro Matri

Federica Nargi e Alessandro Matri stanno insieme da ben sedici anni. Una vera rarità nel mondo dello spettacolo, dove il binomio calciatore-soubrette è da sempre uno dei cliché più classici e banali. Ma la Nargi e Matri sono andati oltre gli stereotipi e i pregiudizi: condividono da tempo un sentimento diverso, unico, come rimarcato dalla stessa Federica a Verissimo: “Siamo cresciuti insieme, io avevo diciotto anni, lui ventitré. È una rarità avere un rapporto del genere nel nostro mondo ma il nostro segreto è che siamo rimasti fedeli a noi stessi”, ha detto.

La vincitrice morale dell’ultima edizione di Ballando con le Stelle ha poi aggiunto: “Facciamo parte del mondo dello spettacolo ma lo prendiamo con le pinze. Siamo tanto diversi ma allo stesso tempo tanto uguali. Caratterialmente opposti ma con gli stessi valori. Siamo attaccati alle nostre radici, amiamo passare il tempo con gli amici di sempre”.

Federica ha poi ammesso di essere ancora un po’ gelosa di Matri ma non eccessivamente, come agli inizi della loro relazione. “Col tempo è diventato più geloso lui, perché mi vede così sicura, indipendente”, ha assicurato. E ancora: “Lui è da sempre il mio più grande sostenitore: mi ha sempre motivato, spronato”.

Non è mancata la domanda sul matrimonio, di cui si parla ormai da anni. “Una volta lo sognavo, lo vedevo come un traguardo da raggiungere. Ma ora, dopo due figlie, più traguardo di così…”. E subito dopo la Nargi ha punzecchiato Silvia Toffanin: “Aspetto che ti sposi prima tu! Lo farò dopo di te”. Una stoccata alla quale la conduttrice di Verissimo ha replicato ridendo: “Va bene, ti chiamerò”. Com’è noto Silvia non è ancora convolata a nozze con il compagno storico Pier Silvio Berlusconi, padre dei suoi figli Lorenzo Mattia e Sofia Valentina.

Federica Nargi dice no al terzo figlio

Dunque, per ora niente nozze per Federica Nargi e Alessandro Matri. Ma la coppia non ha neppure intenzione di allargare la famiglia con un terzo figlio dopo Sofia e Beatrice, che sono molto legate ad entrambe i genitori.

“Io e Alessandro siamo dei genitori molto presenti. Voglio essere per Sofia e Beatrice un punto di riferimento, la persona di cui si possano fidare, con me devono essere vere. Essere mamma è bellissimo, ma molto tosto”, ha dichiarato Federica.

“Ogni tanto mi chiedono il fratellino e io, ogni volta, compro un bambolotto. Per me avere tre figli sarebbe stato il massimo, ma ad oggi torno casa e va bene così. Essere mamma è una sopravvivenza: sono piene di energie, non si esauriscono mai”, ha concluso la Nargi.