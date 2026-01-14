Federica Nargi e Alessandro Matri: “Momenti di crisi”. E svela la difficoltà a Ballando

IPA Alessandro Matri e Federica Nargi

Federica Nargi è rimasta quella di sempre: solare, sognatrice, ma con i piedi ben piantati a terra. Per tutti è l’ex Velina bellissima, la “perfettina di Instagram”, ma dietro i filtri e i sorrisi da red carpet si nasconde una donna che ha imparato a fare i conti con le proprie fragilità. Ha deciso di raccontarsi senza filtri, partendo proprio dal rapporto con le sue figlie, Sofia e Beatrice, e da quel legame lungo diciassette anni con Alessandro Matri. Un amore solido, sì, ma non immune alle tempeste della vita.

La verità sulla crisi con Alessandro Matri: “La famiglia del Mulino Bianco non esiste”

Nonostante i diciassette anni insieme e un’intesa che sembra indissolubile, Federica Nargi ha preferito smontare il mito della perfezione a tutti i costi. La quotidianità ha presentato il conto anche a loro, ma, con il tempo e senza mai smettere di credere l’uno nell’altro, hanno superato tutto. “Nell’amore ci vuole tanta buona volontà. I momenti di crisi li passano tutti, e anche noi ne abbiamo avuti. Niente di grave, eh”, ha rivelato, stanca di sentirsi definire parte di una realtà patinata.

La Nargi è categorica su questo: la perfezione è un’illusione che non le appartiene. “Quando mi dicono: ‘Ah, che bello, siete come la famiglia del Mulino Bianco’, io sorrido. La famiglia del Mulino Bianco non esiste. I problemi si affrontano e si superano”. Il loro segreto? La capacità di sorreggersi a vicenda quando uno dei due vacilla. “Alessandro e io siamo simili, abbiamo sempre cercato di tutelare la nostra famiglia, il nostro rapporto, e credo che il segreto dei diciassette anni insieme sia questo. Ci aiutiamo. Lui non mi ha mai fatto pesare niente, mai ostacolato”. L’ha sempre sostenuta, sin dal primo giorno.

Federica Nargi, l’esperienza a Ballando con le Stelle

L’esperienza a Ballando con le Stelle è stata un vero e proprio terremoto emotivo. Per Federica Nargi, abituata a dover avere sempre tutto sotto controllo, scendere in pista le ha permesso di spogliarsi delle proprie certezze. “Ballando mi ha messo completamente a nudo. E per una come me, che deve avere tutto sotto controllo, è stato complicato. È come se avessi fatto quattro mesi di psicoterapia”, ha confessato al settimanale F. Una sfida vinta per la consapevolezza acquisita: “Mi sono detta: o esci migliore, o esci devastata. Io sono uscita migliore”.

Tuttavia, il prezzo del successo è stato la lontananza dalle sue bambine, un vuoto che la Nargi ha sentito profondamente. Le piccole Sofia e Beatrice hanno accusato l’assenza della mamma, abituate a un rapporto fatto costanza e complicità. “Loro non vedevano l’ora che finisse. Sono piccole. Non giocavo con loro tutti i giorni, tornavo una volta alla settimana”, ha ammesso con un pizzico di malinconia. Ma è proprio in questa assenza che è emersa la forza del suo compagno, Alessandro Matri, che ha saputo colmare ogni vuoto: “Per Ballando mi ha detto: ‘Vai, alle bambine penso io’. Ha compensato la mia assenza. È la più grande dimostrazione di amore che potesse darmi”.