Federica Nargi dopo Ballando: “Ricordi che custodirò per sempre”. Ma è ancora polemica

Fonte: IPA Federica Nargi e Luca Favilla a Ballando con le Stelle

L’avventura a Ballando con le Stelle si è conclusa (egregiamente) e anche per Federica Nargi è tempo di bilanci. La showgirl ha affidato una lunga riflessione al suo profilo Instagram, parlando di come il programma l’abbia cambiata – anzi “trasformata”, per usare il termine da lei scelto -, dei tanti ricordi che custodirà sempre nel cuore da questo momento in poi e, non meno importante, ha ringraziato il suo Maestro, Luca Favilla, che l’ha seguita, istruita e sostenuta in questo percorso ricco di soddisfazioni ma anche di fatica. Un percorso “senza escamotage“, come ha sottolineato la terza classificata e come ha ribadito Favilla in diverse occasioni. E intanto tra il pubblico sui social la polemica non si placa.

Federica Nargi parla del percorso a Ballando con le Stelle

“Si chiude qui un’esperienza che porterò per sempre nel cuore – esordisce così Federica Nargi, nel lungo post condiviso su Instagram a favore di follower -. Ballando con le Stelle non è stato solo un programma, ma un percorso che mi ha messa alla prova sotto ogni aspetto: fisico, emotivo e personale. Ho messo l’anima, l’amore e tutta la passione che ho, e mi sono messa a nudo, con tutte le mie fragilità e i miei punti di forza. È stato un viaggio intenso, difficile e bellissimo, che mi ha trasformata”.

L’ha trasformata sì, o forse ha solo lasciato venir fuori quello che ha sempre avuto dentro. Il talento non le è mai mancato – è stata Velina a Striscia la Notizia ma anche ballerina, non dimentichiamolo -, ma il carisma e la passione, l’abilità nell’apprendere e la grinta, tutto questo c’era già.

Per sua stessa ammissione, il merito spetta anche al suo Maestro, Luca Favilla, al quale ha dedicato splendide parole: “Non sarebbe mai stata la stessa cosa senza di te Maestro, sei stato una guida, un compagno di avventura e hai avuto una pazienza infinita con me. Hai tirato fuori una parte di me che nemmeno io pensavo di avere e hai creduto in ogni nostra idea folle trasformandola in qualcosa di unico. Non smetterò mai di ringraziarti. Sei il mio maestro n°1, oggi e sempre!”.

La polemica sulla mancata vittoria

“Ora torno a casa dalla mia famiglia che è la mia vittoria più grande, con un bagaglio di emozioni e ricordi che custodirò per sempre“, ha chiosato la Nargi. Ma, mentre pensa a tornare dai suoi affetti, non ha perso occasione per ribadire un concetto che molti telespettatori e utenti social hanno sottolineato dopo la finale di Ballando: quello al fianco di Favilla è stato un “percorso fatto di trasparenza, passione e tanta fatica, senza escamotage“.

Ed eccoci al nocciolo della polemica che ancora non accenna a placarsi. Sono tanti i sostenitori della coppia Nargi-Favilla che non hanno preso affatto bene il terzo posto sul podio, ritenendo che il secondo gli sia stato “rubato” ingiustamente da Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca. Una questione oggettiva, secondo alcuni: guardando alla tecnica e alla riuscita delle performance, avrebbero dovuto meritare l’argento. Senza contare chi si spinge oltre, sostenendo che la coppia avrebbe dovuto vincere questa edizione, al posto di Bianca Guaccero e Giovanni Pernice.

Il Maestro Favilla si era già espresso in merito, affermando subito dopo la puntata di sabato 21 dicembre di essere “contento di essere arrivato qua, a questo punto senza baci, senza innamoramenti, senza nessun tipo di annuncio“. Su Instagram, poi, ha rincarato la dose: “Pur strappandoci a malo modo il record dei punti, non riusciranno mai a eguagliare il nostro record di 6 puntate con punteggio pieno. Avoglia a mangià pastasciutta!”.