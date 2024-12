Fonte: IPA Pasquale La Rocca e Federica Pellegrini

Ballando con le Stelle sarà anche terminato ma non si sono esauriti gli strascichi. Ancora qualche polemica e un po’ di frecciatine post finale. A lanciarle è stato Luca Favilla, che ha ricevuto un bel po’ di supporto via social nel “protestare” contro il terzo posto assegnatogli, insieme con Federica Nargi. Toni molto accesi, di colpo spenti da una storia di Pasquale La Rocca, che ha provato a mettere la parola fine a tutto questo.

La polemica di Luca Favilla

A vincere Ballando con le Stelle sono stati Bianca Guaccero e Giovanni Pernice. Secondo posto invece per Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca. A chiudere il podio, invece, Federica Nargi e Luca Favilla.

Una scelta criticata da molti spettatori e, come detto, dallo stesso maestro di ballo. Via social si è tolto qualche sassolino dalla scarpa, dando seguito alle polemiche di una stagione già particolarmente movimentata sotto questo aspetto.

Le frecciatine sono state lanciate nello studio de La Volta Buona: “Sono molto contento d’essere arrivato qui. Senza Federica non ce l’avrei fatta”. Dinanzi a Caterina Balivo, però, non si è limitato a ringraziare la propria partner di ballo. Ci ha tenuto a precisare come il loro percorso sia stato privo di “baci, innamoramenti e senza nessun tipo di annuncio”.

Tutt’altro stile quello scelto dalla Nargi, che su Instagram si è detta felice e orgogliosa. Sotto al suo post, però, ecco un altro commento pungente di Favilla: “Pur strappandoci a malo modo il record dei punti, non riusciranno mai a eguagliare quello delle sei puntate a punteggio pieno. Hai voglia a mangia’ pastasciutta”.

La risposta di Pasquale La Rocca

Se Giovanni Pernice ha lasciato cadere il tutto nel silenzio, lo stesso non ha di certo fatto Pasquale La Rocca. Il maestro di ballo di Federica Pellegrini, cha ha trovato in lui il partner giusto dopo tanta sfortuna, ha voluto chiarire un concetto e lo ha fatto in una storia su Instagram.

Da apprezzare il suo tono, dal momento che ha evitato di alimentare ulteriormente la fiamma dell’acredine: “Voglio prendermi un momento per fare i miei complimenti più sinceri a voi due, per il meraviglioso percorso che avete fatto a Ballando con le Stelle”. I due in questione sono ovviamente Nargi e Favilla, mostrati in foto e chiamati in causa con i rispettivi tag.

“Siete riusciti a raccontare emozioni profonde con ogni esibizione. Avete conquistato il cuore del pubblico con il vostro spirito e autenticità. Essere arrivati al podio è un traguardo straordinario. (…) Non posso che applaudire la vostra crescita e il vostro talento. Con affetto e stima”.

Se la polemica dovesse proseguire, dunque, sarà tutta sulle spalle di Luca Favilla, perché da questo lato della “barricata”, infatti, nessuno ha raccolto il guanto di sfida, anzi.