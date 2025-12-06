Pasquale La Rocca sceglie Barbara D’Urso. E poi si confessa sull’amore: “Sono pronto”

IPA Pasquale La Rocca e Barbara D’Urso

La ventesima edizione di Ballando con le Stelle ha avuto la sua dose di accadimenti: un nome su tutti, fin da subito, ha destato grande attenzione, ovvero quello di Barbara D’Urso, che scende in pista con il Maestro Pasquale La Rocca. A Ciao Maschio, il ballerino ha parlato della sua situazione sentimentale: a lungo si è vociferato di un flirt con la D’Urso, con cui c’è un bel feeling.

Pasquale La Rocca parla dell’amore

Sabato 6 dicembre va in onda Ciao Maschio, il programma condotto da Nunzia De Girolamo, a partire dalle ore 17.05 su Rai1. Tra gli ospiti figura proprio Pasquale La Rocca, che ha rilasciato delle dichiarazioni sul suo stato sentimentale: “Non sono innamorato, sono ufficialmente single. Penso di essere stato più corteggiato. Non sono molto bravo a corteggiare. Sono un po’ timido, soprattutto di fronte all’amore o all’attrazione fisica… divento piccolo così”.

Ma per lui è arrivato il momento di pensare all’amore ed è pronto davvero per innamorarsi e per scrivere una nuova pagina della sua vita. “Ho regalato tutta la mia vita alla danza, ai viaggi, alla carriera. Adesso le priorità cambiano: voglio continuare il mio lavoro, certo, ma essere affiancato dall’amore”. Si è tanto “ricamato” di una possibile storia con la sua partner di ballo, ovvero Barbara D’Urso, ma alla fine è nata una complicità pazzesca sulla pista da ballo e non solo: una di quelle sintonie rare, che non si trovano ovunque.

Il legame con Barbara D’Urso

Di fronte alla possibilità di scegliere un solo ricordo tra le tre donne con cui è stato uno dei grandi protagonisti di Ballando con le Stelle, ovvero Luisella Costamagna, Wanda Nara e Barbara D’Urso, ha rivolto a ciascuna un pensiero speciale. Interrogato dalla conduttrice di Ciao Maschio, Nunzia De Girolamo, alla fine La Rocca ha risposto: “Tre donne intelligenti e straordinarie con cui ho vissuto tre bellissime esperienze”.

Ha parlato di Luisella e di Wanda Nara, entrambe donne di grande carattere e intelligenza: “Tre donne intelligenti e straordinarie con cui ho vissuto tre bellissime esperienze. Luisella è una donna molto intelligente: abbiamo vissuto un periodo intenso per via del suo infortunio, e ho imparato a conoscerla, perché all’inizio era un po’ distante, un po’ fredda. Wanda è stato un bellissimo percorso: ci siamo divertiti tantissimo e abbiamo ottenuto una grande vittoria”.

Alla fine, però, ha scelto di “tenere la sua Barbara”, perché, ed è indubbio, hanno un feeling contagioso sulla pista. “Perché Barbara è la persona con la quale forse mi sto divertendo di più. Mi sto aprendo di più, mi sto godendo quest’esperienza con una donna che mi sta permettendo forse di essere più me stesso: meno rigido, meno rigoroso. Se devo compararle, con lei mi sto divertendo di più. Quindi tengo lei”.

Intanto, sabato 6 dicembre va in onda la prima semifinale di Ballando con le Stelle: in vista della puntata, la D’Urso ha detto di sentirsi un po’ “demotivata” (deve portare un tutore per 7 giorni), poiché il ballo è molto complesso, ma La Rocca è al suo fianco.