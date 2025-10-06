Barbara D’Urso batte Tu si que vales. E si parla di rapporto speciale con Pasquale La Rocca

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Barbara D'Urso e Pasquale La Rocca

È arrivato il tempo del riscatto per Barbara D’Urso. Dopo essere stata allontanata bruscamente da Mediaset, dopo due anni fuori dalla televisione, la conduttrice napoletana sta cercando di risorgere a Ballando con le Stelle. Con grande umiltà e determinazione ma anche con il sostegno di Pasquale La Rocca, con il quale pare sia nato un rapporto intenso e speciale.

Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle batte Tu si que vales

Gli ascolti tv di Ballando con le Stelle sono cresciuti alla seconda puntata. La vittoria finale è andata ancora una volta a Tu si que vales ma non tutti sanno che durante la serata c’è stato un momento in cui il programma di Milly Carlucci ha superato quello di Maria De Filippi.

Tutto è accaduto, come riporta l’analisi di Bubino Blog, tra le 23.44 e le 23.57, nel cosiddetto blocco d’Urso. Ovvero nel segmento dello show in cui è avvenuta l’esibizione di Barbara con Pasquale La Rocca e la relativa discussione con i giudici e voti. In quel frangente Ballando con le Stelle ha registrato un picco del 29% di share mentre Tu si que vales era in pubblicità.

Dunque, molti hanno cambiato canale e sono rimasti incollati alla tv per tutto il momento in cui era in video Barbara D’Urso. Un motivo d’orgoglio per la conduttrice, che sul suo account X ha condiviso l’analisi del portale tv. Con grande soddisfazione e fierezza.

Del resto Ballando con le Stelle è un banco di prova importante per Carmelita che, dopo questa esperienza, potrebbe tornare finalmente a condurre. Ovviamente in Rai, dove potrebbe condurre un people show sui sentimenti nella prossima stagione televisiva oppure, perché no, prendere il posto di Mara Venier a Domenica In.

La stessa Zia Mara si è detta stanca di questo impegno e il 2026 potrebbe essere l’anno giusto per smettere definitivamente. “Barbara D’Urso a Domenica In? Sarebbe bellissimo, lei è la numero uno”, ha detto qualche tempo fa la Venier. E anche Barbara non è del tutto contraria all’idea, anzi. Del resto ha condotto per così tanti anni Domenica Live su Canale 5…

IPA

Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca insieme

In attesa di capire come evolverà il futuro professionale di Barbara D’Urso, sembra sia diventato già speciale il suo legame con Pasquale La Rocca. I due sono entrati in sintonia fin da subito e questo si percepisce molto in pista, dove sono incredibilmente affiatati. Secondo Rossella Erra, tribuno del popolo di Ballando con le Stelle, tra i due ci sarebbe un rapporto unico, che starebbe crescendo sempre più tra una coreografia e l’altra.

IPA

“Sta nascendo un bellissimo rapporto d’amicizia tra Barbara e Pasquale. Lui a Ballando non è stato mai così sorridente, così coinvolto”, ha raccontato la Erra a La Volta Buona. Prima della D’Urso, La Rocca ha ballato con Luisella Costamagna, Wanda Nara, Nina Zilli e Federica Pellegrini.

“Io ho assistito, in un momento loro molto privato, al coinvolgimento di Pasquale nel rassicurare Barbara con delle bellissime parole”, ha aggiunto la Erra. Un rapporto dunque magico, che sta sicuramente facendo molto bene a Barbarella, pronta a mostrare in tv anche lati inediti della sua personalità.