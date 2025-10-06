Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Belen a Ballando con le Stelle

Retroscena, bugie e alchimie mai svelate fino ad oggi. A La Volta Buona si è discusso a lungo, ma con ritmo incalzante, della seconda puntata di Ballando con le Stelle. Un’ottima scelta visto che il varietà del sabato sera sta appassionando quasi quattro milioni di spettatori. Un talk guidato da Caterina Balivo con alcuni protagonisti del programma, come i ballerini Anastasia Kuzmina e Nikita Perotti e il tribuno del popolo Rossella Erra.

Nikita Perotti, la danza non ha età. Voto 10

Al centro del talk del La Volta Buona su Ballando con le Stelle i commenti spesso fuori luogo e cattivi della giuria di Milly Carlucci. Ancora una volta si è parlato di Marcella Bella, “rea” di aver mostrato una certa sensualità fin dalla prima puntata nonostante i suoi 73 anni. Forte e chiaro il messaggio del più giovane in studio, il 21enne Nikita Perotti, il ballerino che danza con Andrea Delogu.

“Hanno esagerato con i giudizi su Marcella Bella, la danza non ha età. Tutti devono divertirsi”, ha ammesso il ragazzo, che un giorno spera di seguire le orme di Stefano De Martino e diventare così anche lui un conduttore.

Un messaggio semplice, che forse può apparire banale ai più, ma che ora, alla luce di quanto emerso, sembra più necessario che mai. Perché la danza non ha età, così come la sensualità. Perché ci si può sentire belle e seducenti anche dopo i 70 anni. Come Marcella Bella docet.

I piedi di Caterina Balivo, Rosa Chemical imbarazza. Voto 7

La breve intervista a Rosa Chemical dopo la diretta di Ballando con le Stelle e trasmessa durante La Volta Buona ha creato attimi di imbarazzo in studio. Soprattutto per la padrona di casa. Il cantante, coerente con il suo animo provocatorio, ha momentaneamente lasciato da parte la sua partecipazione al dancing show per rivelare di essere un grande fan dei piedi di Caterina Balivo.

Così è tornata a galla una vecchia storia che ha fatto arrossire in diretta la 45enne: la conduttrice Rai convive da sempre con un forte interesse da parte dei feticisti. “Ricevo molte mail. Ho un mondo di feticisti molto attivi. Sono Miss Piede d’oro da diversi anni. Li vogliono vedere coi tacchi oppure nudi”, aveva raccontato qualche anno fa. E tra quei fan ora figura anche Rosa Chemical.

La bugia di Belen Rodriguez. Voto 8

“Milly se mi trovi un secondo marito, un ballerino, vengo”, aveva detto Belen Rodriguez a Ballando con le Stelle dopo che la Carlucci le aveva proposto di tornare a gareggiare il prossimo anno. Intervistata da Domenico Marocchi de La Volta Buona la soubrette argentina ha però smentito tutto. “Non ne voglio più, era una bugia”, ha spiegato Belen all’inviato, prima di aggiungere: “Questo è un momento tranquillo della mia vita”. Dopo i numerosi tira e molla con Stefano De Martino la Rodriguez non ha proprio voglia di ripetere certi errori del passato. Brava così: errare è umano, perseverare è diabolico.

Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca insieme. Voto 8

Ad aggiungere retroscena su Ballando con le Stelle Rossella Erra, tribuno del popolo e opinionista di Caterina Balivo. “Sta nascendo un bellissimo rapporto di amicizia tra Barbara e Pasquale. Lui non è mai stato così con nessuna a Ballando. Ho assistito ad un momento privato in cui lui l’ha rincuorata con delle parole bellissime”, ha assicurato Rossella. “Se son rose fioriranno”, ha aggiunto Vladimir Luxuria, che conosce bene la D’Urso, essendo stata per anni sua opinionista. E poi: “Si sta concentrando sul ballo, è giusto così. Lei sarà sul podio”.

Fabio Fognini, più che tigre un micione. Voto 6

Celebre per i suoi sfoghi di ira in campo, il tennista Fabio Fognini sta dimostrando tutt’altro a Ballando con le Stelle. Un uomo placido, a tratti timido. Altro che tigre, non esageriamo a definirlo un micione. E così si è mostrato anche a La Volta Buona, in collegamento con la ballerina Giada Lini. Dove ha rimarcato di non essere stato capito fino ad ora nel varietà di Milly Carlucci.

“Mi sto impegnando anche grazie all’aiuto della mia maestra ma non hanno capito una cosa; nello sport e nella vita sono due persone diverse e questo forse non è arrivato. Cosa sono sportivamente non c’è bisogno che lo dica data la carriera ventennale; nel privato sono molto riservato, faccio fatica ad aprirmi e dare confidenza”.

Fognini non ha nascosto pure un discreto malcontento nei confronti di se stesso: “Sto lavorando, sono uscito dal secondo ballo molto incavolato con me stesso… Ancora non riesco a capire: cosa posso fare meglio e come posso convincere la giuria?”. Non resta che attendere gli artigli in pista…

Il problema di Stefano De Martino a Sanremo. Voto 8

Schietta e sincera l’analisi di Aldo Vitali, direttore di Tv Sorrisi e Canzoni, su Stefano De Martino e la sua chiacchierata partecipazione a Sanremo non ancora ufficializzata. Da anni si vocifera del suo approdo nella città dei fiori ma per ora non c’è ancora nulla di conreto. Si è sempre parlato, soprattutto a La Volta Buona, di quanto Stefano sia bravo e talentuoso.

A volte è stato erroneamente accostato a mostri sacri dello spettacolo come Pippo Baudo, Fiorello e Renzo Arbore, ma in pochi hanno evidenziato i limiti attuali di Stefano. Osservazione fatta invece ora da Vitali con grande acume.

“Credo che Stefano speri che Carlo prolunghi a Sanremo. Il problema per Stefano non è condurre ma fare il direttore artistico. Lo stesso Carlo mi ha detto che fare il direttore artistico è la vera fatica. – ha sottolineato il giornalista – Non so se De Martino se la sente di fare anche il direttore artistico, non so se abbia già in piedi uno staff che possa fare questa cosa. Per Carlo Conti è più facile perché ha lavorato per tanti anni in radio”.

Parole sante. De Martino è bravo, si è saputo reinventare con grande umiltà e determinazione togliendosi di dosso certe etichette e pregiudizi. Ma la gavetta è ancora lunga.

La coerenza di Giulio Scarpati. Voto 9

Ospite di un’intervista face to face per presentare il suo nuovo spettacolo teatrale, Giulio Scarpati ha ribadito a La Volta Buona di non essere interessato ad una nuova stagione di Un Medico in Famiglia. Un sogno da realizzare a tutti i costi, invece, per Lino Banfi che più volte ha fatto appelli per realizzare nuove puntate della fiction cult della Rai.

“Era una situazione diversa che non c’è più. Bisognerebbe inventarsi qualcosa di nuovo, tutti questi remake al cinema e in tv mi piacciono meno. Io credo che bisognerebbe sforzarsi a capire la realtà attuale”, ha spiegato l’attore a Caterina Balivo. Del resto il troppo storpia e certe storie, certe serie che hanno segnato la storia della tv, è bene lasciarle così com’è. Ricordi indelebili da non macchiare inutilmente.