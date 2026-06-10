La Volta Buona, le pagelle del 10 giugno: il mistero su Belen (10), l’odio social per Nathaly Caldonazzo (2)

IPA Caterina Balivo

Nella puntata del 10 giugno de La Volta Buona spazio alle tendenze per dimagrire in estate: la bella stagione è arrivata, molti tra di noi hanno iniziato a sentire il caldo e ovviamente c’è anche chi cerca di rimettersi in forma prima di sfoggiare il primo costume dell’anno. Nel salotto di Caterina Balivo si è parlato della cronodieta, di mindful eating, di cocktail analcolici e del ritorno dei grani antichi: le nostre pagelle.

Le tendenze estive per la dieta. Voto: 7

Il mercoledì, come da tradizione, è dedicato alle diete: il benessere è un tema centrale a La Volta Buona, il programma condotto da Caterina Balivo dal lunedì al venerdì, e che ci sta facendo compagnia anche per il mese di giugno. Il sogno di tutti? Riuscire a rimettersi in forma con rimedi veloci (come i cerotti dimagranti per la pancia). Ma purtroppo non sempre è possibile: “La dietologia è qualcosa che riguarda la salute della persona, e non solo l’estetica”, queste le parole del prof. Calabrese in studio.

Ma non si parla solo di tendenze, bensì anche di sport e attività fisica. E infatti dopo l’acquagym della scorsa volta, abbiamo avuto la possibilità di vedere l’hydrobike con Rossella Erra, che si è immolata per tutti noi: all’inizio si è tolta la cuffia (con sommo dispiacere di Guillermo Mariotto), per poi rimettersela. Ma anche Caterina Balivo non vede l’ora di mettersi alla prova con l’hydrobike (ha sempre voluto provare questa attività fisica molto intensa): ha cercato di prenotare uno slot dalle 9 alle 10, con Valeria Marini.

E la Erra? Si è congedata con un bel po’ di parolacce (come ca##iatone, e infatti ha detto “si può dire su Rai1?”). E pensare che poco prima aveva detto di non poter dire in televisione cosa le faceva male… ma Rossella da tempo ormai sta portando avanti il suo percorso di benessere, ed è un esempio per tutti gli spettatori quotidiani de La Volta Buona.

Valeria Marini stellare. Voto: 8

In studio anche Valeria Marini, per parlare dei suoi segreti per rimettersi in forma, tra cui la tisanoreica. “Fisicamente tendo a ingrassare però ho risolto molti problemi di ritenzione”, ha svelato nel salotto di Caterina Balivo. Secondo la sua mamma (con cui finalmente ha fatto pace dopo un periodo in cui sono state lontane), la Marini dovrebbe perdere 6-7 kg. “Ma con il caldo l’appetito mi va via”. Non si è però tirata indietro quando ha ballato nello studio: Valeria è sempre stellare.

Dopo la pace ritrovata con mamma Gianna, la Marini si sta dedicando alla sua carriera, certo, ma un giorno potrebbe decidere anche di mollarla: dopo la maternità mancata, vorrebbe infatti adottare un figlio.

L’odio social per Nathaly Caldonazzo. Voto: 2

Ospite da Caterina Balivo anche Nathaly Caldonazzo, che ha invece denunciato quanto accaduto nel suo profilo social. Dopo aver condiviso un post innocente, un video dove si allenava, ha ricevuto dei messaggi a dir poco orrendi da parte delle… donne. Proprio così: come ha detto Nathaly, si parla tanto dell’odio degli uomini verso le donne, e ben poco di ciò che talvolta si scatena tra donne. “Me ne hanno dette di ogni. Mi sono sentita a un certo punto di mettere stop a questo scempio, si stava degenerando, era partito un fomento sui social di disprezzo, puro odio”. Il motivo? La magrezza della Caldonazzo è stata giudicata “eccessiva” da alcune donne che le hanno lasciato commenti in cui, purtroppo, si è scaduti negli insulti.

Le polemiche per i lavori nella Villa di Clooney. Voto: 4

Continuano le polemiche per i lavori nella villa di George Clooney, ma anche il servizio di Jody ha (quasi) rischiato di far arrabbiare i residenti di Laglio, paesino bucolico del Lago di Como. Le parole del Sindaco, in realtà, hanno smentito le problematiche mosse dai residenti: “Clooney ha avuto una grande importanza per la crescita e anche l’importanza di un paesino come Laglio sul lago di Como. I cittadini hanno imparato negli anni a rispettare la privacy del nostro cittadino onorario, come lui stesso fa con noi”. Ha ammesso che non ha ancora avuto la possibilità di conoscerlo, da quando ormai è sindaco di Laglio, ovvero circa 3 anni.

E in merito alle polemiche ha aggiunto: “Io rispetto a tante altre situazioni non ho percepito questa grande problematica su questo cantiere, che certo occupava una parte. Il cantiere è già finito e non ci sono state problematiche trascendentali“. La Balivo avrebbe voluto vedere la strada in questione, ma purtroppo non è stato possibile: per svolgere in sicurezza il collegamento, avrebbero dovuto chiudere la strada… e forse i residenti si sarebbero lamentati di nuovo.

Belen è single, o forse no. Voto: 10

A La Volta Buona è intervenuto il Direttore di Oggi, Andrea Biavardi, che ha parlato dell’amicizia speciale di Belen Rodriguez con Gaetano Fidanzati, personal trainer già noto nell’ambiente del mondo dello spettacolo (e infatti è il personal trainer di Tony Effe). Da settimane il nome della conduttrice è sotto le luci dei riflettori per quanto accaduto dopo il breve ricovero: oggi Belen sembra stare meglio, e al suo fianco c’è un uomo (non tanto) misterioso.

Il suo nome è Gaetano Fidanzati, ed è un “amico speciale” della conduttrice, che però si è professata single anche al settimanale Oggi. Dalla fine del mese di aprile sono stati sorpresi sempre più spesso insieme, e anche se Belen continua a smentire qualsiasi coinvolgimento sentimentale, l’importante è che finalmente sembra tornato il sereno nella sua vita, considerando che molti sono stati in apprensione per la sua salute. E per quanto riguarda l’amore, come si suol dire, se son rose, fioriranno.