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IPA Nathaly Caldonazzo

L’estate ormai è alle porte e in molti sentono l’esigenza di rimettersi in forma per affrontare al meglio le vacanze sul bagnasciuga. Ancora una volta, a La Volta Buona si parla di diete per perdere peso, alimentazione sana e attività fisica, per stare in saluto senza rinunciare al piacere e al divertimento. Assieme a Caterina Balivo, il dottor Giorgio Calabrese e numerosi ospiti fedelissimi della trasmissione, tra Giancarlo Magalli a Rossella Erra. La puntata scorre con leggerezza, ma non mancano i momenti emozionanti.

Nathaly Caldonazzo, l’appello all’ex. Voto: 4

Mentre il direttore di Oggi Andrea Biavardi racconta di coppie felicemente separatesi, Nathaly Caldonazzo coglie l’occasione per lanciare un appello all’ex Riccardo Sangiuliano. La showgirl ammette di invidiare chi riesce a mantenere l’armonia anche dopo il divorzio, per il bene dei figli. “Noi addirittura non ci salutiamo” rivela riguardo il padre della figlia Mia.

“Quando mi vede abbassa la testa”. L’imprenditore napoletano, assicura Nathaly, è un grande padre “con Mia c’è stato e continua a esserci”, ma tenendo le distanze dalla madre. “Sarebbe così bello, anche per nostra figlia, poter stare assieme in armonia, con allegria, uscire assieme o magari partire anche assieme alla sua compagna, a mio marito”. E, in vista di un evento di Mia cui entrambi parteciperanno domani, Caldonazzo si rivolge direttamente a Riccardo: “Salutami”.

Dal canto nostro, dubitiamo che sbandierare la questione di fronte a milioni di spettatori possa essere la maniera giusta di ricostruire un rapporto incrinato da anni. Così come la piccola Mia non avrà di certo piacere ad ascoltare il dissidio tra i genitori in diretta televisiva. Nathaly, speriamo che Riccardo ti saluti, ma intanto ti bocciamo.

Laerte Pappalardo, la verità sul padre in ospedale. Voto: 7

Nella giornata di ieri, Laerte Pappalardo ha pubblicato una foto del padre Adriano in un letto di ospedale, annunciando un intervento al cuore dovuto a una patologia che “lo affligge da anni”. Ha lanciato la bomba e poi è scomparso, gettando migliaia di fan in preda a una profonda apprensione.

“Tutto a posto, mio padre sta bene” assicura a La Volta Buona, spiegando che il cantante di Ricominciamo era affetto da una forma di battito irregolare divenuta cronica e che l’intervento cui si è sottoposto è servito a regolizzarlo. L’operazione è andata bene e Pappalardo è tornato a casa in salute e col sorriso.

Laerte, che ha fatto preoccupare tutti, si giustifica: “Scusate se sono sparito, ero con lui, sono andato a prenderlo in ospedale”, e ringrazia tutti per l’affetto ricevuto e i messaggi di vicinanza. Ti perdoniamo, e ti diamo anche 7.

Francesco Facchinetti ruba il lavoro alla conduttrice. Voto: 7

Di certo Francesco Facchinetti, da quando ha smesso gli scanzonati panni di Dj Francesco, non brilla per simpatia, eppure nel salotto pomeridiano de La Volta Buona funziona, e funziona parecchio. L’ex cantante, oggi talent scout e agente della FIFA, mostra innate doti da presentatore e quasi quasi ruba il posto a Caterina Balivo. È spigliato, sciolto, divertente e divertito. Commenta tutto e con tutti chiacchiera.

Facchinetti non è un ospite frequente della trasmissione Rai, ma dovrebbe diventarlo, perché – e chi l’avrebbe mai detto – si offre come spalla perfetta alla conduttrice e anche al sempre presente Giancarlo Magalli. Riesce persino a suscitare le simpatie del sempre severissimo professor Giorgio Calabrese. Simpatico non è, ma si merita un bel 7 e un invito per tornare di nuovo a La Volta Buona.

Rossella Erra, sempre la stessa storia. Voto: 3

Molto simpatica è, invece, Rossella Erra, peccato ormai si sia trasformata nella fotocopia di sé stessa. Da quando si è messa a dieta, per combattere seri problemi di salute, non parla d’altro. Il suo è stato e continua a essere un percorso coraggioso e impegnativo, di grande esempio per chiunque si trovi nella stessa situazione, epperò anche il concetto di repetitia iuvant non può essere reiterato all’infinito.

Anche quest’oggi, così come la volta precedente e quella prima ancora, Rossella si mostra al mercato, attenta a comprare alimenti sani e leggeri mentre si lascia tentare da manicaretti più prelibati. E poi racconta di quanto le manchino i salumi, il gelato e via dicendo. Quanto è difficile la dieta, quanto è faticoso rinunciare ai carboidrati… lo abbiamo capito Rossella, è giunta l’ora di cambiare argomento. È simpatica, ma siamo costretti a bocciarla.

Giancarlo Magalli porta sempre il buonumore. Voto: 6

Così come la tribuna popolare di Ballando con le stelle, anche Giancarlo Magalli è presenza fissa del salotto Rai, e ogni volta è un piacere. Perché il conduttore è un vero professionista della tv, sa come tenere alto il ritmo della conversazione, ha i tempi giusti e, soprattutto, le parole giuste. Non si prende troppo sul serio e la sua autoironia non manca mai di strappare una risata al pubblico in studio e quello a casa.

Quest’oggi, bisogna riconoscerlo, è meno frizzante del solito, ma Magalli resta una presenza a dir poco piacevole e non lo si può di certo bocciare. Sarà il caldo di questo ciclone africano in arrivo sulla Penisola che lo ammacca un po’, ma la promozione non gliela toglie nessuno.

Vladimir Luxuria, nessun rancore per l’Isola. Voto: 8

In questo mercoledì di metà giugno torna a La Volta Buona torna anche Vladimir Luxuria, pacata e gentile come sempre. Luxuria non perde mai il proprio aplomb, dimostrandosi ancora una volta una persona equilibrata e con i piedi per terra. Lodevole il sangue freddo dimostrato quando la discussione si sposta sull’Isola dei Famosi, reality di cui fu concorrente e, recentemente, conduttrice rinnegata.

Nessun risentimento verso il programma, nessun rancore nei confronti dei vertici di Mediaset: Vladimir ricorda la propria esperienza in Honduras con un grande sorriso e persino un pizzico di nostalgia. Luxuria ci insegna a passar sopra ai torti subiti con un sorriso elegante e noi per questo le diamo uno dei voti più alti del giorno.

Il professor Calabrese, severo (non troppo) ma giusto. Voto: 5

Se si parla di diete e nutrizione, Giorgio Calabrese è immancabile, e implacabile. Il professore è solitamente cattivissimo con i colleghi e anche i pazienti – sempre a fin di bene, certo. Oggi, però, mantiene un’inaspettata calma. Sarà che non c’è nessuno in studio a promuovere strampalati regimi che promettono di perdere svariati chili in pochi giorni, saranno le vacanze che si avvicinano… Il professore è così buono che quasi non lo si riconosce. Dobbiamo ammettere, però, che lo preferiamo in versione cattivella.

Nikita Perotti ballerino in riva al mare. Voto: 8

Il ballerino Nikita Perotti – fresco di trionfo a Ballando con le stelle assieme alla splendida Andrea Delogu – è in collegamento nelle vesti, appunto, di ballerino. Il giovane maestro di danza si trova sulla caldissima spiaggia di Fregene, dove è in corso una lezione di ballo sotto il sole. Guardarlo sgambettare tra le palme è una vera gioia e, seppur il suo contributo sia quasi nullo alla trasmissione, gli concediamo comunque un 8. Perché a volte non serve far molto per trionfare.