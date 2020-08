Perché è famosa Teresa De Sio

editato in: da

Nata a Napoli il 3 novembre 1952, Teresa De Sio – sorella dell’attrice Giuliana, classe 1956 – è un delle più raffinate voci del panorama musicale italiano. Il suo percorso artistico ha avuto inizio nel 1976, anno in cui ha fondato, assieme a Eugenio Bennato e Carlo D’Angiò, il complesso Musicanova, una delle formazioni più celebri nell’ambito della musica popolare napoletana (assieme a loro ha pubblicato un LP).

Intervistata da Pierluigi Diaco nello studio di Io e Te il 10 agosto 2020, ha pubblicato il primo album, Sulla terra sulla luna, nel 1980. Due anni dopo è uscito il lavoro discografico che porta il suo nome, caratterizzato dalla presenza di uno dei suoi brani più famosi, Voglia ‘e Turnà. L’ultimo album, Puro Desiderio, è uscito nel 2019.

Artista poliedrica nota per l’altissimo livello della ricerca musicale – che spazia dalle sonorità napoletane fino all’universo della Taranta – nel corso della sua carriera Teresa De Sio ha collaborato con grandi nomi dell’arte succitata. Tra questi è possibile citare Brian Eno e, negli ultimi anni, Ghemon, del cui talento è considerata una vera e propria pigmaliona.

Teresa De Sio, figlia di due genitori hippy, è anche scrittrice. La sorella della celebre attrice Giuliana ha pubblicato il suo primo romanzo nel 2009, un noir ambientato nel meraviglioso Salento che si intitola Metti il Diavolo a Ballare. L’anno successivo, la maggiore delle sorelle De Sio ha portato questa sua opera d’arte sul palco, trasformandola in una pièce in cui, ovviamente, non è mancata la musica. Nel 2015, è invece uscito il suo secondo libro, dal titolo L’Attentissima.

Degna di nota è pure la sua esperienza sul piccolo schermo, risalente per la precisione al 1983. In quell’anno, Teresa De Sio ha infatti partecipato a Fantastico, condotto ai tempi da Gigi Proietti ed Heather Parisi. L’artista napoletana ha cantato la sigla del celebre varietà, il brano O Sole Se ne Va.

Cresciuta a Cava dei Tirreni, Teresa De Sio è molto attiva su Instagram, dove, su un profilo seguito da circa 4mila persone, condivide diversi dettagli legati soprattutto al suo lavoro. Per quanto riguarda la sua vita privata, si sa molto poco. Mai stata sposata, ha dichiarato nello studio di Pierluigi Diaco di essere single e di aver concluso da poco una storia d’amore.