Giuliana De Sio, la drammatica confessione a Verissimo: “A 12 anni ho tentato il suicidio”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Giulia De Sio

Giuliana De Sio racconta la sua infanzia e un momento carico di dolore, quando a soli 12 anni tentò il suicidio. L’attrice, ospite di Verissimo, si è confidata con la consueta sincerità nel salotto di Silvia Toffanin.

La drammatica confessione di Giuliana De Sio: “A 12 anni tentai il sucidio”

L’attrice ha svelato di aver tentato il suicidio quando aveva solamente 12 anni. Un gesto fatto per attirare l’attenzione, capace di cambiare per sempre la sua esistenza. “A 12 anni pericoli non ce ne sono, sei invulnerabile – ha spiegato Giuliana De Sio -, mi ha salvato il fatto di essere arrivata a scuola ed essere ricoverata. Ho preso delle pillole della mamma, volevo farmi notare. Era la mia rappresentazione teatrale”.

La diva italiana non ha mai nascosto di aver vissuto un’infanzia difficile, segnata da un padre assente che abbandonò la famiglia quando la De Sio e sua sorella maggiore, Teresa, erano ancora piccole. All’epoca la madre iniziò a bere e per lei affrontare quel periodo fu davvero difficile.

“La famiglia non c’era, non esisteva niente, non c’era un nucleo”, aveva svelato tempo fa, a La Confessione. Poco dopo, ancora pre adolescente, Giuliana avrebbe tentato il suicidio ingerendo le pillole di sua madre. Un grido d’aiuto silenzioso che ancora oggi ricorda.

Qualche anno fa al Corriere della Sera, l’attrice aveva parlato del rapporto difficile con la madre: “Era una donna infelice, una delle più infelici che abbia mai conosciuto – aveva svelato -. Difficile stare vicino a una persona alcolizzata, che oltretutto è tua madre. La mattina, fino a una certa ora, era ancora lucida, e mi pareva di intravedere in lei una mamma come tante altre, diciamo normale. Poi iniziava a bere birra, diventava aggressiva, sgradevole, solitaria, chiusa in sé stessa, e non era più mia madre. Io facevo lo slalom tra i suoi momenti di lucidità e quelli in cui era fuori di testa, per instaurare un possibile rapporto con lei. Il bello e il brutto, li affrontava bevendo. Quando me ne andai via, ne soffrì molto, ma non avevo altra scelta, non vedevo l’ora di abbandonare tutta quella pesantezza, e mi sono salvata”.

La verità sulla vita sentimentale di Giuliana De Sio

Nel salotto di Silvia Toffanin, Giuliana De Sio ha svelato di essere single da diverso tempo dopo aver chiuso l’ultima relazione. “Adesso c’è il pericolo di essere innamorata della singletudine, del tornare a casa e fare quel cavolo che ti pare, senza dover chiedere niente a nessuno, della libertà – ha confidato l’attrice 69enne -. L’ultima storia risale a più di 20 anni fa. Ho detto addio alle scene dell’amore troppo presto”.

Confidandosi con la conduttrice, Giuliana De Sio ha spiegato di non aver ancora capito davvero quale sia il motivo per cui ha scelto di mettere un punto nella sua vita sentimentale: “Ci sarà probabilmente una ragione – ha confidato -. Ho avuto una vita sentimentale abbastanza normale, qualcuno ha lasciato me, qualcuno l’ho lasciato io. Forse è successo qualcosa che non ho registrato, ma che mi ha fatto dire basta”.