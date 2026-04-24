Rossella Erra: “Ho perso 36 chili”, perché si parla della sua dieta ferrea

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

IPA Rossella Erra

Rossella Erra è un po’ quell’amica dal cuore d’oro che tutti vorremmo avere a cena. Con i suoi capelli biondi inconfondibili, l’allegria contagiosa e quel sorriso che scalda lo schermo, la mitica “tribuna del popolo” di Ballando con le stelle ci ha abituati da sempre a una sincerità meravigliosa. Eppure, quando mercoledì 22 aprile si è seduta nel salotto de La Volta Buona, l’aria si è fatta improvvisamente più seria. Ospite della padrona di casa Caterina Balivo, l’opinionista ha deciso di chiudere nel cassetto i soliti aneddoti frizzanti per mettere a nudo l’anima, raccontando come sia arrivata a perdere la bellezza di 36 chili nel giro di un paio d’anni. E fermi tutti: se pensate che sia la solita storiella sulla prova costume o su qualche capriccio estetico, siete completamente fuori strada.

Rossella Erra dimagrita, il motivo della scelta

La vera molla che ha innescato questo cambiamento epocale è stata la paura pura, quella che ti fa gelare il sangue nelle vene. Rossella Erra ha confessato, quasi commossa, di essersi sentita malissimo, arrivando persino a temere di morire. Quando il tuo stesso corpo ti presenta un conto così salato, capisci all’istante che non si tratta più di strizzarsi dentro un tubino di due taglie più piccolo, ma di salvaguardare il tuo futuro.

Davanti a quel bivio, ha tirato fuori una grinta insospettabile e ha scelto di lottare con le unghie e con i denti. Lo ha fatto in primis per riprendersi in mano la salute, ma soprattutto mossa da un amore sconfinato verso sua figlia e suo marito. Era diventata una vera e propria emergenza fisica, una rotta che andava invertita prima di schiantarsi.

I fantasmi davanti alla dispensa

La televisione ha la strana abitudine di propinarci favolette in cui chi si mette a dieta perde peso magicamente, sempre col sorriso stampato in faccia. Rossella, invece, ha avuto il coraggio di mostrare la fatica cruda della realtà, svelando che la fame – quella vera, che ti morde lo stomaco – mica sparisce per magia.

Con un’ironia che ce la fa amare ancora di più, ha descritto le sue nottate passate a girovagare per i corridoi come un fantasma, aprendo e chiudendo tutte le ante della cucina a caccia di un dolcetto consolatorio. La sua strategia di sopravvivenza? Svuotare le credenze e smettere di comprare schifezze, perché quando la tentazione chiama, l’unica salvezza è trovare il vuoto cosmico. A darle manforte è intervenuto anche il nutrizionista Giorgio Calabrese, che le ha suggerito il classico “trucco” di tenere in frigo solo finocchi crudi o carotine per ingannare la mente durante gli attacchi di fame.

Un nuovo e sudato equilibrio

Ovviamente, per scalare una montagna del genere non si può improvvisare. Il suo cammino non è frutto del fai-da-te, ma di un durissimo lavoro di squadra supervisionato da nutrizionisti e personal trainer. Oltre al regime alimentare misurato al millimetro, Rossella ha iniziato a fare pace con il movimento, cimentandosi in sessioni di yoga e ballo su sedia, perfette per le sue esigenze fisiche del momento (anche se lei stessa, ridendoci su, ammette di sentirsi ancora un filo goffa). Oggi ogni cosa è ricalibrata; perfino quel calice di vino che prima si versava a cuor leggero, adesso è un lusso da concedersi con estrema attenzione.

Non stupisce affatto che le sue parole abbiano fatto il giro della Rete alla velocità della luce. Con Caterina Balivo, definita la sua “ancora” nei momenti bui, Rossella ha dato voce alla fatica immane che tutti facciamo per cambiare le nostre abitudini peggiori.