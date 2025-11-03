La Volta Buona, pagelle 3 novembre: Pannofino e figlio show (8), Todaro senza peli sulla lingua (9)

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Caterina Balivo

A La Volta Buona, Caterina Balivo dedica ampio spazio a Ballando con le Stelle, regalando piccole chicche, gossip e dibattiti riguardo il programma condotto da Milly Carlucci. Con la consueta bravura, la presentatrice non si lascia abbattere da qualche problema tecnico, conservando il sorriso e tenendo viva la conversazione. In studio con lei, seduti sul divano, Raimondo Todaro, ma anche due membri della giuria dello show, come Fabio Canino e Guillermo Mariotto.

A prendere parte al dibattito anche Rossella Erra, Beppe Convertini, eliminato dalla trasmissione, e Chiquito, ballerino che danza in coppia con Marcella Bella.

Le polemiche di Marcella Bella contro la giuria e la risposta. Voto: 6

Il dibattito si apre con le polemiche di Marcella Bella contro la giuria di Ballando con le Stelle, colpevole di averla presa di mira. In una clip mandata in onda da Caterina Balivo la concorrente spiega: “Non mi spiego. Lei è molto arcigna con me – esordisce parlando di Carolyn Smith -. La prima puntata la guardavo perché mi interessava ciò che diceva lei. E da lontano mi faceva: ‘Bravissima… molto bene’. Poi 4. La prossima volta che mi fanno? Mi tagliano la testa? Mi sputano? Mi lanciano le monetine? Io sono arrabbiata, gli metterei due dita negli occhi a questi qua tutti e cinque! Uno, due, tre non li meritavo”.

Poi l’attacco a Mariotto: “La cattiva. È sempre lei a fomentare. Poi Mariotto è sotto i suoi piedi e fa solo ciò che dice lei. Rossella Erra? Non deve più urlare, non la sopporto più. Matano è un santo, con lui respiro”. In studio Guillermo Mariotto non sembra prendersela più di tanto, ma ironizza sul comportamento di Marcella e ribadisce di non trovarla brava nelle coreografie che esegue.

A difenderla ci pensa Chiquito che conferma il grande impegno di Marcella Bella nel preparare le sue esibizioni. “Lei ci mette l’anima”, dice.

La verità sul caso Barbara D’Urso-Belen Rodriguez. Voto: 8

Nel corso della puntata Caterina Balivo ha poi sciolto i dubbi riguardo una questione di cui si è parlato molto nei giorni scorsi. Belen Rodriguez infatti aveva rivelato che Barbara D’Urso non la saluta. “Questa cosa è vera?”, ha chiesto la conduttrice a Rossella Erra, che invece ha negato, affermando che durante la partecipazione alla trasmissione della showgirl argentina le due si sarebbero incrociate.

“Stavano provando e mi sembra difficile – ha spiegato la Erra -. Quanto meno si sono guardate”. Sulla vicenda è intervenuto anche Guillermo Mariotto che ha detto: “A me dicono che Barbara non saluta nessuno, poi…”. Ma la Erra l’ha smentito subito: “Non è vero, parla e scherza con tutti”.

Le parole di Milly Carlucci per Andrea Delogu. Voto: 9

Fra i temi affrontati anche il lutto subito da Andrea Delogu. La concorrente dello show ha perso improvvisamente il fratello Evan che, a soli 18 anni, è morto in un terribile incidente in moto. Il cast di Ballando con le Stelle si è stretto intorno alla conduttrice e Milly Carlucci durante la puntata di sabato – dove Andrea era assente – ha voluto inviarle un messaggio d’affetto.

“Voi sapete che Andrea ha subito un lutto gravissimo – ha detto la presentatrice -, a cui tutti noi abbiamo partecipato, per quello che può servire: siamo un gruppo di amici e abbiamo voluto confortarla. Nikita è andato al funerale in rappresentanza di tutti noi. Non ci sono parole per lenire un dolore così grande”. Poi l’appello: “Se sei davanti al televisore o se qualcuno ti può dire, vogliamo dirti che non ci sono parole per lenire un dolore così grande, però sappi che noi ti vogliamo un bene immenso e che ti aspettiamo a braccia aperte, con tutto il nostro affetto e vogliamo tornare a farti sorridere”.

Commossa dalle parole di Milly, Caterina Balivo ha voluto raccontare anche l’esperienza di Simone Di Pasquale che, proprio qualche giorno fa, ha perso sua madre. La mamma del ballerino è morta improvvisamente, lasciando un enorme vuoto nella sua vita e grande confusione. Pasquale ha poi scelto di tornare in trasmissione per onorare proprio la madre che gli aveva trasmesso la passione per il ballo.

“L’ho fatto per lei”, ha detto Di Pasquale, con le lacrime agli occhi, emozionato anche per l’omaggio fatto alla sua mamma a La Volta Buona. Fabio Canino ha poi aggiunto: “Purtroppo il nostro lavoro è fatto così. Anche io qualche tempo fa ho perso mia madre mentre andava in onda Ballando. Sono tornato in tv anche se sarei voluto essere da qualsiasi altra parte al mondo. The show must go on, come si dice”.

Raimondo Todaro il più schietto. Voto: 8

L’ospite più interessante di questa puntata è stato senza dubbio Raimondo Todaro che ha dimostrato di essere un ottimo commentatore. Il ballerino non ha peli sulla lingua e con grande garbo, ma fermezza, ha più volte detto la sua sui personaggi di Ballando con le Stelle. Quando si è parlato della partecipazione di Emanuele Filiberto alla trasmissione, il ballerino non ha avuto alcun dubbio.

“Vinse perché si chiamava Emanuele Filiberto, era tra i più scarsi – ha detto, ricordando la vittoria di Filiberto nel 2009 -. Quell’anno Bettarini era mille volte più bravo di lui. A livello di ballo, tra quelli che hanno vinto, è il più scarso”. Non sono mancati poi i giudizi su Marcella Bella e sul rapporto fra Pasquale La Rocca e Barbara D’Urso, anche se su quest’ultima vicenda Todaro ha scelto dire troppo.

Giudizi taglienti e sinceri che hanno spinto Caterina Balivo a proporlo in giuria a Ballando con le Stelle, per portare nuova energia allo show.

Francesco Pannofino, show con il figlio Andrea. Voto: 8

Super ospite della puntata Francesco Pannofino che ha presentato il suo ultimo spettacolo teatrale in cui recita insieme al figlio Andrea. I due sono stati accolti in studio da Caterina Balivo e si sono raccontati, fra ironia e aneddoti divertenti. Andrea ha svelato che suo padre russa, proprio per questo vive in un’altra casa, ha poi rivelato come è stato crescere con lui, strappando qualche risata alla conduttrice.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!